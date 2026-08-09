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Häuser in Rigaer Strand, Lettland

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reihenhäuser
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362 immobilienobjekte total found
Haus 5 zimmer in Rigaer Strand, Lettland
Haus 5 zimmer
Rigaer Strand, Lettland
Zimmer 5
Fläche 345 m²
Stockwerk 3/3
Die höchste Frontlinie Grundstück mit zwei historischen Gebäuden als architektonische Denkmä…
$856,233
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Haus 4 zimmer in Rigaer Strand, Lettland
Haus 4 zimmer
Rigaer Strand, Lettland
Zimmer 4
Fläche 148 m²
Neues, modernes Haus befindet sich in einer renommierten Lage von Jurmala, in Bulduri wird z…
$632,367
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VIP Real
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Haus 4 zimmer in Rigaer Strand, Lettland
Haus 4 zimmer
Rigaer Strand, Lettland
Zimmer 4
Fläche 144 m²
Stockwerk 1
Öko-Haus, in einer prestigeträchtigen Gegend von Jurmala, modern und kürzlich gebaut. 200 m …
$572,263
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LDV InvestLDV Invest
Haus 4 zimmer in Rigaer Strand, Lettland
Haus 4 zimmer
Rigaer Strand, Lettland
Zimmer 4
Etagenzahl 3
Exklusives Angebot: Anwesen in der Nähe des Naturparks Ragakapa, nur einen kurzen Spaziergan…
$2,56M
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Haus in Rigaer Strand, Lettland
Haus
Rigaer Strand, Lettland
Fläche 400 m²
Etagenzahl 3
Tolle Infrastruktur, atemberaubend schöne Natur, in der Nähe des Lielupe-Flussufers, Yachten…
$1,51M
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Haus in Rigaer Strand, Lettland
Haus
Rigaer Strand, Lettland
Fläche 140 m²
Stockwerk 1/2
Wir verkaufen ein einzigartiges Anwesen an einem malerischen Ort - Jurmala, Lielupe, in der …
$942,691
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Haus 3 zimmer in Rigaer Strand, Lettland
Haus 3 zimmer
Rigaer Strand, Lettland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 239 m²
Etagenzahl 3
Penthouse mit Terrasse im Clubhaus "Marseille" in Dzintari.Ein perfekter Ort zum Leben — in …
$914,706
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Metropolis Riga
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Haus 6 zimmer in Rigaer Strand, Lettland
Haus 6 zimmer
Rigaer Strand, Lettland
Zimmer 6
Fläche 325 m²
Etagenzahl 2
Es gibt 5 Schlafzimmer im Haus, 3 Toiletten (2 davon sind Badezimmer), Sauna, 2 Wohnzimmer m…
$696,184
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VIP Real
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Haus 8 zimmer in Rigaer Strand, Lettland
Haus 8 zimmer
Rigaer Strand, Lettland
Zimmer 8
Fläche 600 m²
Stockwerk 3/3
Eine exklusive Einfamilienhaus-Villa befindet sich in wunderbarer Lage, in der Nähe des Flus…
$1,88M
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Haus 6 zimmer in Rigaer Strand, Lettland
Haus 6 zimmer
Rigaer Strand, Lettland
Zimmer 6
Fläche 365 m²
Etagenzahl 2
Neues Haus (kann für zwei Familien aufgeteilt werden), 8 Zimmer, 3 Eingänge in das Haus (+Ga…
$568,550
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VIP Real
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Haus 8 zimmer in Rigaer Strand, Lettland
Haus 8 zimmer
Rigaer Strand, Lettland
Zimmer 8
Stockwerk 2/2
Vermietung dieser Immobilie für eine lange ZeitMieten Sie diese Immobilie für die Sommermiet…
$1,40M
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Haus 4 zimmer in Rigaer Strand, Lettland
Haus 4 zimmer
Rigaer Strand, Lettland
Zimmer 4
Fläche 355 m²
Etagenzahl 2
Neubau, alle Stadtkommunikation, moderne Sanierung, Panoramafenster, voll möbliert, Einbaukü…
$1,57M
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VIP Real
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Haus 6 zimmer in Rigaer Strand, Lettland
Haus 6 zimmer
Rigaer Strand, Lettland
Zimmer 6
Fläche 326 m²
Stockwerk 2/2
Modernes Privathaus mit großem Grundstück in Melluži, JūrmalaWir bieten ein exklusives Priva…
$1,04M
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Haus 5 zimmer in Rigaer Strand, Lettland
Haus 5 zimmer
Rigaer Strand, Lettland
Zimmer 5
Fläche 177 m²
Etagenzahl 3
Wir bieten ein Haus zum Verkauf in Bulduri! Grundstück: 500 m2, Hausfläche: 177 m2. Die 1. E…
$288,916
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VIP Real
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Haus 6 zimmer in Rigaer Strand, Lettland
Haus 6 zimmer
Rigaer Strand, Lettland
Zimmer 6
Fläche 340 m²
Etagenzahl 2
modern renoviert, voll möbliert, Einbauküche, Kamin, Sauna, Schwimmbad, Fußbodenheizung, gep…
$754,199
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VIP Real
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Haus 5 zimmer in Rigaer Strand, Lettland
Haus 5 zimmer
Rigaer Strand, Lettland
Zimmer 5
Fläche 234 m²
Etagenzahl 3
Neubau, Kunststofffenster, alle Stadtkommunikation, Reihenhaus, moderne Sanierung, Panoramaf…
$446,718
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VIP Real
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Haus in Rigaer Strand, Lettland
Haus
Rigaer Strand, Lettland
$640,276
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International real estate agency Habita
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Haus 4 zimmer in Rigaer Strand, Lettland
Haus 4 zimmer
Rigaer Strand, Lettland
Zimmer 4
Fläche 140 m²
Etagenzahl 2
Ein Holzhaus steht neben dem Lielupe River, in Melluži, an der Saulgriežu Straße zum Verkauf…
$370,138
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VIP Real
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Reihenhaus 5 zimmer in Rigaer Strand, Lettland
Reihenhaus 5 zimmer
Rigaer Strand, Lettland
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 293 m²
Zum Verkauf eine geräumige mehrstöckige Wohnung in der Nähe des Meeres.Das Haus wurde 2006 i…
$348,812
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Metropolis Riga
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Haus 10 zimmer in Rigaer Strand, Lettland
Haus 10 zimmer
Rigaer Strand, Lettland
Zimmer 10
Fläche 400 m²
Stockwerk 2/2
Elegantes Privathaus in einer prestigeträchtigen Lage, neben dem Meer und dem Fluss.Einzigar…
$1,02M
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Haus 7 zimmer in Rigaer Strand, Lettland
Haus 7 zimmer
Rigaer Strand, Lettland
Zimmer 7
Fläche 360 m²
Stockwerk 2
Eine moderne Villa im Herzen von Majori - nur wenige Schritte von der Jomas Street und dem M…
$2,20M
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Haus 6 zimmer in Rigaer Strand, Lettland
Haus 6 zimmer
Rigaer Strand, Lettland
Zimmer 6
Fläche 280 m²
Etagenzahl 2
$454,725
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Tribus Realty
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Haus 11 zimmer in Rigaer Strand, Lettland
Haus 11 zimmer
Rigaer Strand, Lettland
Zimmer 11
Fläche 600 m²
Stockwerk 2
Wir bieten eine exklusive Villa im Herzen von Jurmala, nur wenige Schritte vom Strand entfer…
$2,27M
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Haus 4 zimmer in Rigaer Strand, Lettland
Haus 4 zimmer
Rigaer Strand, Lettland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 833 m²
Geräumiges, klassisch angelegtes Privathaus. Ruhige und renommierte Lielupe Bezirk in Jurmal…
$5,29M
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Metropolis Riga
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Haus 10 zimmer in Rigaer Strand, Lettland
Haus 10 zimmer
Rigaer Strand, Lettland
Zimmer 10
Fläche 1 000 m²
Stockwerk 4/4
Private 4-stöckige Haus exklusiv in Jurmala, bieten Kemeri zum Verkauf. das Privathaus wurde…
$977,606
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Haus 6 zimmer in Rigaer Strand, Lettland
Haus 6 zimmer
Rigaer Strand, Lettland
Zimmer 6
Fläche 380 m²
Etagenzahl 2
alle Stadtkommunikation, voll möblierte, Einbauküche, Einbaumöbel, Jacuzzi, Bodenheizung, ge…
$870,230
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Haus 5 zimmer in Rigaer Strand, Lettland
Haus 5 zimmer
Rigaer Strand, Lettland
Zimmer 5
Fläche 208 m²
Etagenzahl 1
$404,932
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Tribus Realty
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Haus 11 zimmer in Rigaer Strand, Lettland
Haus 11 zimmer
Rigaer Strand, Lettland
Zimmer 11
Fläche 1 286 m²
Etagenzahl 3
Wir bieten Ihnen ein elegantes Herrenhaus in der angesehensten Gegend von Jurmala, umgeben v…
$5,42M
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Haus 4 zimmer in Rigaer Strand, Lettland
Haus 4 zimmer
Rigaer Strand, Lettland
Zimmer 4
Fläche 214 m²
Etagenzahl 2
$430,959
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Haus 6 zimmer in Rigaer Strand, Lettland
Haus 6 zimmer
Rigaer Strand, Lettland
Zimmer 6
Fläche 470 m²
Stockwerk 1/2
Villa in einem ruhigen Ort in Jurmala, zwischen dem Meer und dem Fluss Lielupe, ruhig an ein…
$1,14M
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Immobilienangaben in Rigaer Strand, Lettland

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