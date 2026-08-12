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Häuser in Olaines pagasts, Lettland

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4 immobilienobjekte total found
Haus 4 zimmer in Medemciems, Lettland
Haus 4 zimmer
Medemciems, Lettland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 120 m²
Das Haus liegt in einer ruhigen und gemütlichen Straße in Medemciems. Die Gesamtfläche des H…
$334,718
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Metropolis Riga
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Haus 4 zimmer in Olaines pagasts, Lettland
Haus 4 zimmer
Olaines pagasts, Lettland
Zimmer 4
Fläche 155 m²
Etagenzahl 2
$226,382
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Haus 3 zimmer in Davi, Lettland
Haus 3 zimmer
Davi, Lettland
Zimmer 3
Fläche 55 m²
Etagenzahl 2
$80,635
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Tribus Realty
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Haus in Janupe, Lettland
Haus
Janupe, Lettland
Fläche 1 421 m²
Etagenzahl 7
Brand New construction - Miera 6 Sale of the whole building - 3 500 000 EUR Total area…
$3,48M
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Immobilienangaben in Olaines pagasts, Lettland

mit Garage
Günstige
Luxuriös
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