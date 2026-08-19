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Häuser in Mitau, Lettland

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4 immobilienobjekte total found
Haus 2 zimmer in Mitau, Lettland
Haus 2 zimmer
Mitau, Lettland
Zimmer 2
Fläche 71 m²
Stockwerk 1/1
$180,686
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Haus 3 zimmer in Mitau, Lettland
Haus 3 zimmer
Mitau, Lettland
Zimmer 3
Fläche 36 m²
Stockwerk 1/1
Ein kompaktes, komfortables und warmes Holzrahmenhaus steht zum Verkauf. Vor zwei Jahren geb…
$102,193
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Haus 5 zimmer in Mitau, Lettland
Haus 5 zimmer
Mitau, Lettland
Zimmer 5
Fläche 386 m²
Stockwerk 3/3
Immobilien mit einem sehr großen Grundstück von Grundstücken, Privatsphäre und Entwicklungsm…
$205,896
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Haus 6 zimmer in Mitau, Lettland
Haus 6 zimmer
Mitau, Lettland
Zimmer 6
Fläche 487 m²
Etagenzahl 2
Das Haus befindet sich im privaten Bereich in Melluzi. "Smart Home" in exklusiver Lage - Dün…
$1,36M
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