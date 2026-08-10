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Häuser in Neubad, Lettland

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5 immobilienobjekte total found
Haus 6 zimmer in Neubad, Lettland
Haus 6 zimmer
Neubad, Lettland
Zimmer 6
Fläche 450 m²
Etagenzahl 3
Wird das gemütliche Haus (verkauft ist im Expunkt abgegeben) Am Anfang Saulkrasti neben berü…
$393,981
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Haus 5 zimmer in Neubad, Lettland
Haus 5 zimmer
Neubad, Lettland
Zimmer 5
Fläche 307 m²
Etagenzahl 3
$228,310
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Tribus Realty
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Haus 5 zimmer in Neubad, Lettland
Haus 5 zimmer
Neubad, Lettland
Zimmer 5
Fläche 296 m²
Etagenzahl 2
der Neubau in leise, die Waldung (an der Grenze Saulkrasty und des Limbaschski Bezirkes), zu…
$198,566
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TekceTekce
Haus 8 zimmer in Neubad, Lettland
Haus 8 zimmer
Neubad, Lettland
Zimmer 8
Fläche 446 m²
Etagenzahl 2
Village residence - schafft die Architektur dieser Residenz den Etalon der Gebäude in Lettla…
$735,431
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Haus 4 zimmer in Neubad, Lettland
Haus 4 zimmer
Neubad, Lettland
Zimmer 4
Fläche 100 m²
Stockwerk 1/2
verkaufe ich die Wohnung (100 m2) im privaten Haus in Saulkrasti mit der Erde im Raum der We…
$110,315
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