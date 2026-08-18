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Häuser in Segewold, Lettland

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4 immobilienobjekte total found
Haus 12 zimmer in Segewold, Lettland
Haus 12 zimmer
Segewold, Lettland
Zimmer 12
Fläche 503 m²
Etagenzahl 2
$748,690
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Tribus Realty
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Haus 33 zimmer in Segewold, Lettland
Haus 33 zimmer
Segewold, Lettland
Zimmer 33
Fläche 2 735 m²
Stockwerk 1/3
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$3,50M
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Haus 8 zimmer in Segewold, Lettland
Haus 8 zimmer
Segewold, Lettland
Zimmer 8
Fläche 155 m²
Stockwerk 2/2
Ein wunderbares Anwesen in einer ausgezeichneten Lage in Sigulda. Renoviertes Gebäude mit ei…
$227,737
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Haus in Segewold, Lettland
Haus
Segewold, Lettland
Fläche 7 000 m²
Stockwerk 3/3
Das historische Zentrum von Krimulda befindet sich am rechten Ufer des Flusses Gauja. Das Ha…
$3,21M
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