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Häuser in Kekavas pagasts, Lettland

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11 immobilienobjekte total found
Haus 5 zimmer in Kekavas pagasts, Lettland
Haus 5 zimmer
Kekavas pagasts, Lettland
Zimmer 5
Fläche 215 m²
Stockwerk 1/2
$384,324
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Haus 4 zimmer in Kekavas pagasts, Lettland
Haus 4 zimmer
Kekavas pagasts, Lettland
Zimmer 4
Fläche 120 m²
Stockwerk 1/2
$276,698
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Haus 5 zimmer in Kekavas pagasts, Lettland
Haus 5 zimmer
Kekavas pagasts, Lettland
Zimmer 5
Fläche 280 m²
Stockwerk 2/2
Ein klassisches ästhetisches Zuhause mit einem schönen geräumigen Innenhof auf einer langfri…
$498,046
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DD CO DEDD CO DE
Haus 8 zimmer in Lapenieki, Lettland
Haus 8 zimmer
Lapenieki, Lettland
Zimmer 8
Fläche 425 m²
Etagenzahl 2
$410,529
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Haus in Plakanciems, Lettland
Haus
Plakanciems, Lettland
Fläche 500 m²
Stockwerk 4/4
Das Haus befindet sich in Kekava volost, nur 15 Autominuten von Riga entfernt. Ein ruhiger, …
$587,027
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Haus 6 zimmer in Kekavas pagasts, Lettland
Haus 6 zimmer
Kekavas pagasts, Lettland
Zimmer 6
Fläche 818 m²
Etagenzahl 3
unabhängige Heizung, Stadtwasserversorgung, städtische Kanalisation, gepflegter Bereich, Lan…
$1,40M
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Haus 8 zimmer in Kekavas pagasts, Lettland
Haus 8 zimmer
Kekavas pagasts, Lettland
Zimmer 8
Fläche 319 m²
Stockwerk 1/3
$372,379
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Haus 4 zimmer in Dzerumi, Lettland
Haus 4 zimmer
Dzerumi, Lettland
Zimmer 4
Fläche 117 m²
Stockwerk 1/2
$138,515
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Haus 8 zimmer in Dzerumi, Lettland
Haus 8 zimmer
Dzerumi, Lettland
Zimmer 8
Fläche 250 m²
Etagenzahl 2
$198,432
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Haus 10 zimmer in Kekavas pagasts, Lettland
Haus 10 zimmer
Kekavas pagasts, Lettland
Zimmer 10
Fläche 612 m²
Etagenzahl 3
$515,540
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Haus 12 zimmer in Kekavas pagasts, Lettland
Haus 12 zimmer
Kekavas pagasts, Lettland
Zimmer 12
Fläche 1 123 m²
Etagenzahl 2
ist Eines der schönsten, exklusiven und teuren Häuser in Jurmala jetzt zum Verkauf. Das Ha…
$6,30M
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Immobilienangaben in Kekavas pagasts, Lettland

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