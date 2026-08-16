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Häuser in Dünaburg, Lettland

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3 immobilienobjekte total found
Haus 99 zimmer in Dünaburg, Lettland
Haus 99 zimmer
Dünaburg, Lettland
Zimmer 99
Fläche 3 300 m²
Etagenzahl 4
Das Hotel befindet sich in einer der ruhigsten und ruhigen Orte der Stadt Daugavpils, in ein…
$1,88M
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Haus 5 zimmer in Dünaburg, Lettland
Haus 5 zimmer
Dünaburg, Lettland
Zimmer 5
Fläche 180 m²
Etagenzahl 2
$325,691
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Haus 5 zimmer in Dünaburg, Lettland
Haus 5 zimmer
Dünaburg, Lettland
Zimmer 5
Fläche 327 m²
Etagenzahl 2
$471,726
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Immobilienangaben in Dünaburg, Lettland

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