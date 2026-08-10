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Häuser in Riga, Lettland

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reihenhäuser
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171 immobilienobjekt total found
Haus 5 zimmer in Riga, Lettland
Haus 5 zimmer
Riga, Lettland
Zimmer 5
Fläche 379 m²
Etagenzahl 3
$921,539
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Immobilienagentur
Tribus Realty
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English, Русский, Latviešu
Haus 5 zimmer in Riga, Lettland
Haus 5 zimmer
Riga, Lettland
Zimmer 5
Fläche 334 m²
Etagenzahl 2
Ein geräumiges Privathaus in Riga ist für Verkauf! Das Haus befindet sich auf einem gemütlic…
$423,512
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Immobilienagentur
VIP Real
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English, Русский, Latviešu
Haus in Riga, Lettland
Haus
Riga, Lettland
Fläche 1 160 m²
Etagenzahl 5
Haus und Haus Extras - Eckhaus, Vorderhaus, Straßenhaus, Aufzug zur Verfügung, Fenster in be…
$2,92M
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LDV InvestLDV Invest
Haus in Riga, Lettland
Haus
Riga, Lettland
Fläche 1 594 m²
Zu verkaufen ein Drei-Sterne-Hotel in Riga mit 46 Zimmern und ausgezeichneter Lage.Das Proje…
$1,88M
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Immobilienagentur
Metropolis Riga
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English, Русский
Haus 45 zimmer in Riga, Lettland
Haus 45 zimmer
Riga, Lettland
Zimmer 45
Fläche 1 350 m²
Etagenzahl 5
Historisches Miethaus wurde im Jahre 1926.in 2006 gebaut, der Architekt Heinrich Gerhard Pyr…
$992,702
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Haus 45 zimmer in Riga, Lettland
Haus 45 zimmer
Riga, Lettland
Zimmer 45
Fläche 2 800 m²
Etagenzahl 4
Wir bieten Ihnen ein historisches Miethaus in Old Riga zu kaufen, Aspazijas Boulevard 32 Das…
$7,59M
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Haus 6 zimmer in Riga, Lettland
Haus 6 zimmer
Riga, Lettland
Zimmer 6
Fläche 305 m²
Etagenzahl 2
moderne Sanierung, voll möbliert, Einbauküche, Kamin, Sauna, Bodenheizung, unabhängige Heizu…
$452,520
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Immobilienagentur
VIP Real
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English, Русский, Latviešu
Haus in Riga, Lettland
Haus
Riga, Lettland
Fläche 2 451 m²
Etagenzahl 4
Fantastisches Haus zum Verkauf im Zentrum von Riga, auf der Straße von zwei malerischen Park…
$3,50M
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Haus 7 zimmer in Riga, Lettland
Haus 7 zimmer
Riga, Lettland
Zimmer 7
Fläche 220 m²
Stockwerk 2/2
Wir verkaufen ein einzigartiges Anwesen für Naturliebhaber. Das Hotel liegt in Adaga volost,…
$820,663
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Haus 5 zimmer in Riga, Lettland
Haus 5 zimmer
Riga, Lettland
Zimmer 5
Fläche 410 m²
Stockwerk 3/3
$1,05M
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Haus 36 zimmer in Riga, Lettland
Haus 36 zimmer
Riga, Lettland
Zimmer 36
Fläche 750 m²
Etagenzahl 7
Das Haus gehört einer Tochtergesellschaft und wird als Aktien der SIA verkauft. Während der …
$1,97M
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Haus 10 zimmer in Riga, Lettland
Haus 10 zimmer
Riga, Lettland
Zimmer 10
Fläche 443 m²
Etagenzahl 2
Ein luxuriöses, zweistöckiges Einfamilienhaus mit gentrifiziertem Territorium und Wartungsge…
$1,75M
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Haus 5 zimmer in Riga, Lettland
Haus 5 zimmer
Riga, Lettland
Zimmer 5
Fläche 400 m²
Stockwerk 2/2
Exklusives Angebot in Vetzaki.Zum Verkauf ein hochwertiges zweistöckiges Haus mit einem Pool…
$733,204
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Haus 79 zimmer in Riga, Lettland
Haus 79 zimmer
Riga, Lettland
Zimmer 79
Fläche 2 682 m²
Etagenzahl 6
Das Gebäude, 15 Peldu Street, befindet sich im Zentrum von Riga, wurde 1986 im historischen …
$4,61M
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Haus 6 zimmer in Riga, Lettland
Haus 6 zimmer
Riga, Lettland
Zimmer 6
Fläche 410 m²
Stockwerk 3/3
Zum Verkauf - leichtes und geräumiges Familienhaus mit Garten in einem der besten Teile von …
$1,29M
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Haus 9 zimmer in Riga, Lettland
Haus 9 zimmer
Riga, Lettland
Zimmer 9
Fläche 1 396 m²
$1,64M
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Metropolis Riga
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Haus in Riga, Lettland
Haus
Riga, Lettland
Fläche 960 m²
Stockwerk 2/2
Verkauf eines Gebäudes unter Rekonstruktion. Alle utilities, heizlösung plant pellets und ga…
$315,329
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Haus 30 zimmer in Riga, Lettland
Haus 30 zimmer
Riga, Lettland
Zimmer 30
Fläche 917 m²
Etagenzahl 2
Das Anwesen befindet sich im Zentrum von Riga, an der Ecke Stabu und Chaka Straßen. Schwerer…
$1,17M
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Haus 4 zimmer in Riga, Lettland
Haus 4 zimmer
Riga, Lettland
Zimmer 4
Fläche 167 m²
Etagenzahl 2
Wir bieten Ihnen eine elegante und moderne Villa (twin) in einem der renommiertesten Gegende…
$640,099
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Reihenhaus 5 zimmer in Riga, Lettland
Reihenhaus 5 zimmer
Riga, Lettland
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 140 m²
Genießen Sie Komfort und moderne Erfahrung im neuen Business-Class-Projekt in Mežaparks. Gem…
$493,269
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Immobilienagentur
Metropolis Riga
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English, Русский
Haus 20 zimmer in Riga, Lettland
Haus 20 zimmer
Riga, Lettland
Zimmer 20
Fläche 775 m²
Stockwerk 3/3
ZU VERKAUFEN: AMT MIT EXCELLENT RETURN AUF INVESTITION Adresse: Valmieras Street 31, Riga V…
$314,487
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Haus 85 zimmer in Riga, Lettland
Haus 85 zimmer
Riga, Lettland
Zimmer 85
Fläche 2 928 m²
Etagenzahl 6
Wohnungsbau zum Verkauf in der Altstadt von Riga. Wurde 1879 erbaut, adress Pasta Street 6, …
$2,69M
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Haus 20 zimmer in Riga, Lettland
Haus 20 zimmer
Riga, Lettland
Zimmer 20
Fläche 1 421 m²
Zum Verkauf - Ein Klassen-Wohnungshaus mit hoher Energieeffizienz.Im Sommer 2023 Wohnungsbau…
$3,76M
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Immobilienagentur
Metropolis Riga
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English, Русский
Haus 12 zimmer in Riga, Lettland
Haus 12 zimmer
Riga, Lettland
Zimmer 12
Fläche 644 m²
Stockwerk 2/2
Investment Immobilien in Čiekurkalns – Wohnungsbau mit hohem Entwicklungspotenzial Eine vie…
$230,499
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Haus 25 zimmer in Riga, Lettland
Haus 25 zimmer
Riga, Lettland
Zimmer 25
Fläche 987 m²
Stockwerk 1/4
Straßenhaus, Neubau, Parkplatz, Aufzug vorhanden, Terrasse, Fenster in beiden Seiten des Hau…
$1,35M
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Haus 4 zimmer in Riga, Lettland
Haus 4 zimmer
Riga, Lettland
Zimmer 4
Fläche 410 m²
Etagenzahl 3
Ein Haus wird zur Miete angeboten, helles Vollfamilienhaus mit Garten im besten Teil von Rig…
$1,28M
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VIP Real
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English, Русский, Latviešu
Haus in Riga, Lettland
Haus
Riga, Lettland
Fläche 2 018 m²
Etagenzahl 3
3 Stock Ziegel Gewerbegebäude zum Verkauf im Stadtzentrum Riga mit einer Gesamtfläche von 20…
$1,52M
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Haus 36 zimmer in Riga, Lettland
Haus 36 zimmer
Riga, Lettland
Zimmer 36
Fläche 1 237 m²
Stockwerk 4/4
Verkauf: 4-stöckiges Bürogebäude im Central Bruņinieku und Valmieras Street District Beschr…
$700,731
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Haus 6 zimmer in Riga, Lettland
Haus 6 zimmer
Riga, Lettland
Zimmer 6
Fläche 228 m²
Etagenzahl 2
$290,321
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Tribus Realty
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Haus in Riga, Lettland
Haus
Riga, Lettland
$266,513
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Immobilienagentur
International real estate agency Habita
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Immobilienangaben in Riga, Lettland

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Schwimmbad
Golfplatz in der Nähe
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