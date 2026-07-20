  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Aschdod
  4. Wohnquartier Appartement de 3 pieces neuf en prevente

Wohnquartier Appartement de 3 pieces neuf en prevente

Aschdod, Israel
von
$498,560
;
2
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 38789
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschdod
  • Adresse
    Sderot Herzl

Standort auf der Karte

Aschdod, Israel
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Holyland beit vagan jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$4,23M
Wohnviertel Ideal pied a terre parking ascenseur balcon a 4 mn de la mer
Tel-Aviv, Israel
von
$1,54M
Wohnviertel Holyland beit vagan jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$1,43M
Wohnviertel Immeuble prestigieux au pied du kikar migdal david briga face a la mer 4 pieces 160m 24m terrasse vue mer 6300000 shekels
Netanja, Israel
von
$2,07M
Wohnviertel Au centre avec terrasse dans un immeuble neuf
Tel-Aviv, Israel
von
$1,16M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Appartement de 3 pieces neuf en prevente
Aschdod, Israel
von
$498,560
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Epoustouflant un domaine prive dexception a 5 minutes de la mer
Wohnviertel Epoustouflant un domaine prive dexception a 5 minutes de la mer
Wohnviertel Epoustouflant un domaine prive dexception a 5 minutes de la mer
Wohnviertel Epoustouflant un domaine prive dexception a 5 minutes de la mer
Wohnviertel Epoustouflant un domaine prive dexception a 5 minutes de la mer
Alle anzeigen Wohnviertel Epoustouflant un domaine prive dexception a 5 minutes de la mer
Wohnviertel Epoustouflant un domaine prive dexception a 5 minutes de la mer
Chadera, Israel
von
$4,92M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Immeuble recent centre ville
Wohnviertel Immeuble recent centre ville
Wohnviertel Immeuble recent centre ville
Wohnviertel Immeuble recent centre ville
Wohnviertel Immeuble recent centre ville
Alle anzeigen Wohnviertel Immeuble recent centre ville
Wohnviertel Immeuble recent centre ville
Netanja, Israel
von
$754,400
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Decouvrez ce superbe appartement dans un immeuble historique renove a seulement 100 metres de la mer
Wohnviertel Decouvrez ce superbe appartement dans un immeuble historique renove a seulement 100 metres de la mer
Wohnviertel Decouvrez ce superbe appartement dans un immeuble historique renove a seulement 100 metres de la mer
Wohnviertel Decouvrez ce superbe appartement dans un immeuble historique renove a seulement 100 metres de la mer
Wohnviertel Decouvrez ce superbe appartement dans un immeuble historique renove a seulement 100 metres de la mer
Alle anzeigen Wohnviertel Decouvrez ce superbe appartement dans un immeuble historique renove a seulement 100 metres de la mer
Wohnviertel Decouvrez ce superbe appartement dans un immeuble historique renove a seulement 100 metres de la mer
Tel-Aviv, Israel
von
$2,30M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen