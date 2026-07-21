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Wohnquartier Nizza proche kikar

Netanja, Israel
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ID: 38847
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 21.07.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk haScharon
  • Stadt
    Netanja
  • Adresse
    Tchernichovsky, 12

Über den Komplex

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renoviertes Gebäude - 4 Zimmer -116 m2 mit 3 Ausrichtungen - kleiner Meerblick ruhige Straße neben allen Annehmlichkeiten und dem Abstieg des Meeres Aufzug und überdachter Parkplatz

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Netanja, Israel
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