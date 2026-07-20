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Wohnquartier Ideal pied a terre parking ascenseur balcon a 4 mn de la mer

Tel-Aviv, Israel
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ID: 38466
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    HaKerem, 7

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Tel-Aviv, Israel
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