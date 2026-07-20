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Wohnquartier Joli 2 pieces a louer entierement meuble youd zain ashdod

Aschdod, Israel
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ID: 38296
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschdod
  • Adresse
    Rambam

Über den Komplex

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Bezug: 6988 Bezirk: Youd Zain Unabhängige Einheit zu vermieten – 2 Zimmer Fläche: 50 m2 Voll ausgestattet Klimaanlage renoviert All-Inclusive-Mieten außer Strom Eintritt : 01/09/2026

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Aschdod, Israel
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