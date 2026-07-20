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Wohnquartier Centre ville de rishon lezion appartement 3 pieces a prix exceptionnel

Rischon LeZion, Israel
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$574,000
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ID: 38273
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Rechowot
  • Stadt
    Rischon LeZion
  • Adresse
    Zeev Jabotinsky

Über den Komplex

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Ausschließlich Neuverkauf Seltene Gelegenheit im Stadtzentrum – 3 Zimmer mit Aufzug und überdachten Parkplätzen im Tabu nur 1 750 000 - ? Aktivitäten in der Nähe von Rishon LeZion * 3-Zimmer-Wohnung. * Ca. 80 m2. * 5. Etage von 6. * Lift. * Überdachte Parkplätze im Tabu. * West- und Nordausrichtung. * Helle Wohnung mit viel natürlichem Licht. * Solarer Warmwasserbereiter. * Die Wohnung muss renoviert werden. * Das Gebäude wurde von Kassif (außen und innen) renoviert. * Derzeit an einen Qualitätsmieter vermietet, der in der Immobilie bleiben möchte. * Geeignet sowohl für Hauptwohnsitz und Mietinvestitionen. * HaRav Sibai Straße, Ecke Ahad HaAm – Innenstraße, ruhig und ohne Ausgang. * Sehr zentrale Lage, nur wenige Gehminuten von der Rothschild Street, öffentlichen Verkehrsmitteln, Einkaufszentren, Cafés und Gemeinschaftsdiensten. * Besonders attraktiver Preis für eine Wohnung mit Aufzug und Parkplatz im Stadtzentrum. * Verkaufspreis: 1.750.000

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Rischon LeZion, Israel
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