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Wohnquartier Clair dans rue calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue magnifique

Tel-Aviv, Israel
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ID: 37843
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Basel

Über den Komplex

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In einem neuen Gebäude, sehr schöne Wohnung mit einer Fläche von 85m2 Bestehend aus 3 Zimmern, 2 Schlafzimmer mit einem mamad (Sicherheitsraum) Großes Badezimmer 5. Stock Aufzug Schöne Aussicht auf die Basler Straße Sehr ruhig und sehr hell Südausrichtung NICHT MISS

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Tel-Aviv, Israel
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