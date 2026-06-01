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Wohnquartier Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem

Jerusalem, Israel
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ID: 37301
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem

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Neues Projekt von 4 Gebäuden von 10 und 12 Etagen mit Wohnungen von 3 bis 6 Zimmern. Das Hotel liegt im Stadtteil Katamonim, in der Nähe von Katamon Hayeshana, 5 Gehminuten von der Rachel Imenou Street, in der Nähe der Cafés und Restaurants der Emek Refaim Street, 5 Gehminuten vom Stadtzentrum entfernt, und renommierte Bildungseinrichtungen. Tramway in Vorfreude. 2 Aufzüge pro Etage inklusive eines der Shabbat und Parkplatz. Beginn 2027 Neueste Wohnungen zum Verkauf: 3 Zimmer Erdgeschoss 60m2 und 71m2 Garten Exposition: Nord/Ostrichtung Preis: 3 950.000 sh 3 Zimmer Garten 85m2 und 26,5m2 Garten Ausstellung : Nordost Preis: 4 200 000 sh 4 Zimmer 6. Stock, 104m2 und 9m2 Terrasse davon ein Teil succah Nordostausstellung Preis: 4 200 000 sh 4 Zimmer Erdgeschoss 116m2 und 121m2 Garten Preis: 6 110 000 5 Zimmer Garten, 137m2 und 27m2 Garten Preis: 7,900 000 sh 5 Zimmer 5. Stock, 123m2 mit 17m2 Terrasse inklusive Soccah-Teil, schöne Aussicht, Ausstellung : Nordost Preis 5 200 000 sh Penthouses 6 Zimmer Alle Penthouses sind Duplex 137m2 mit 18m2 Terrasse Preis 7 700 000 sh Zahlung: 20%/80% Andere mögliche Zahlungsmittel auf Anfrage Betrifft: Preise können variieren Diese Preise beinhalten nicht unsere Agentur Gebühren 2% plus Maam (VAT)

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Jerusalem, Israel
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