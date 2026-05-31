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Wohnquartier Grand 3 pieces avec balcon a renover

Tel-Aviv, Israel
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ID: 37511
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv

Über den Komplex

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Große 3 Zimmer + Balkon von 73m2 mit Blick auf die Straße. Offene Aussicht / schöne Deckenhöhe / schöne Volumina / 3 Luftorientierungen. Ruhig und grün / Geschäfte und Cafés in der Nähe. Großes Potenzial für Renovierung.

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Tel-Aviv, Israel
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