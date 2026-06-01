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Wohnquartier Penthouse dexception dans immeuble historique

Tel-Aviv, Israel
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ID: 37462
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Kalischer, 28

Über den Komplex

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Historisches Gebäude restauriert. Penthouse von 232 m2 + 50 m2 Terrasse auf einer Ebene. Schöne Dienstleistungen, ruhig, 4 Luftausrichtung, offener Blick. Derzeit vermietet 40.000 Schekel/Monat.

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Tel-Aviv, Israel
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