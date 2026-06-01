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Wohnquartier Superbe 163 m a vendre dans la tour gan hair sur ben gourion et pres de la mer

Tel-Aviv, Israel
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ID: 36975
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Hadassa, 9

Über den Komplex

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Neu im Verkauf ausschließlich Hadassah 6 - im angesehenen und gesuchten Gan Ha'ir Turm Helle und gepflegte Wohnung von ca. 163 m2 Praktische Tiefgarage 7. Stock Blick offen nordwestlich vom Wohnzimmer (Wohnzimmer und Küche) und östlich von den Zimmern Das Gebäude profitierte von einer kompletten Außensanierung und einer komplett bezahlten Dachsanierung! Die Vorteile des Turms: Ein neuer Wellnesskomplex auf der Dachterrasse, darunter: * Olympiapool * Geräumiges und modernes Fitnessstudio * Trocken- und Nasssauna * Jacuzzi Custodian am Eingang rund um die Uhr Ein großer, gut ausgestatteter Raum mit Duschen und Toiletten Ein Platz für Bewohner mit Zugang zu einem privaten Garten Grüne Umwelt

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Tel-Aviv, Israel
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