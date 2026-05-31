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Wohnquartier Somptueux 3 pieces neuf dans un immeuble classe

Tel-Aviv, Israel
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ID: 37837
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Balfour, 35

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Außergewöhnliches Produkt zu erfassen. 86m2 Wohnfläche + 2 schöne Balkone. Wohnung gefüllt mit Charme und Geschichte. Tolles Wohnen, sehr nette Dienstleistungen. Aufzug, Parkplatz, 15m2 Keller. Außergewöhnliches Gebäude.

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Tel-Aviv, Israel
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