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Wohnquartier Penthouse 5 pieces 210m 17eme bayit vegan jerusalem

Jerusalem, Israel
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06.05.26
$2,21M
05.05.26
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ID: 35626
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 06.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Tora VeAvoda, 6 Himmelfarb

Über den Komplex

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Penthouse 5 Zimmer 167m2 mit 44m2 Terrasse, 17. Bayit Vegan Jerusalem Exklusiv, schöne Penthouse im 17. Stock eines neuen Gebäudes mit 3 Aufzügen, von denen 2 geräumig und hell sind, bietet es einen herrlichen Blick. Das Hotel liegt am Rande von Bet Vegan/Kiryat Yovel. Ideale Lage in Bezug auf Annehmlichkeiten und Konnektivität! Mit vielen Restaurants, Geschäften, bietet es ein lebendiges städtisches Leben. Darüber hinaus ist die Nähe der Straßenbahn zum Tel Aviv-Bahnhof und der zentralen Bushaltestelle für alle israelischen Städte ein wesentlicher Vorteil für Ihre Reise. Es ist ein außergewöhnlicher Ort für ein praktisches und dynamisches Leben. Ideal für diejenigen, die ein aktives religiöses Leben in der Nähe von Synagogen und Schulen suchen. Diese 5-Zimmer-Wohnung mit Wohn- und Esszimmer von 167m2 und 44m2 Terrasse, die von allen Seiten auf herrlichem Blick geöffnet ist, verfügt über 4 Schlafzimmer mit einem Elternteil, mit 2 Parkplätzen und einem Keller. Es ist auch klimatisiert, mit Fußbodenheizung, Video-Intercom, leeren Müll auf der Landung, Schachpuder, elektrische Rollläden, aber auch manuell für den Shabbat, durch eine Panzertür und ein Feuermeldesystem gesichert... Preis : 6,500.000 (Dieser Preis beinhaltet nicht unsere Agenturkommission, die 2% ohne Steuern ist)

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