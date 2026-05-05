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Wohnquartier Sublime 3 pieces renove avec balcon proche mer

Tel-Aviv, Israel
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ID: 36355
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Pinsker, 41

Über den Komplex

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Sublime 3 Zimmer mit 2 großen Schlafzimmern / großes Wohnzimmer offen auf Balkon mit Blick auf Straße / 2 Badezimmer und 3 Toiletten. Komplett renoviert / verkauft möbliert und ausgestattet. Nur 5 Gehminuten vom Meer entfernt. Ausgezeichnetes Produkt.

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Tel-Aviv, Israel
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