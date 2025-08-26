  1. Realting.com
  Wohnquartier Nouveau quartier de netivot ramot yoram

Netivot, Israel
$405,000
$405,000
$379,215
3
ID: 26923
Letzte Aktualisierung: 26.08.25

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Be'er Scheva
  • Stadt
    Netivot

Über den Komplex

In der neuen Nachbarschaft von Netivot Das Ramot Yoram Bezirk in der Mitte der Expansion angrenzend an den Neve Sharone Bezirk. Reine Investition. Große Auswahl an Wohnung von 3 Zimmern bis Penthouse mit Garten Erdgeschoss. Lieferung innerhalb von 2 Jahren .With Bankgarantie.

Standort auf der Karte

Netivot, Israel

