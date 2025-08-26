  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalem
  4. Wohnquartier Projet neuf dans 2 immeubles de 9 etages et 1 immeuble de 19 etages kiriat hayovel jerusalem

Wohnquartier Projet neuf dans 2 immeubles de 9 etages et 1 immeuble de 19 etages kiriat hayovel jerusalem

Jerusalem, Israel
von
$990,000
26.08.25
$990,000
14.07.25
$926,970
;
4
ID: 26823
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 26.08.25

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem

Über den Komplex

Neues Projekt in 2 9-stöckigen Gebäuden und 1 19-stöckiges Gebäude, Kiriat Hayovel Jerusalem Handelszentrum in der Nähe des Projekts, 300m von der Straßenbahn. 2 Lifte, 3 Kindergärten, ein Club für Einwohner, 1 Parkplatz pro Wohnung Lieferbar im März 2028 2 Zimmer 54m2 mit Terrasse von 18m2 Preis : 2,350.000sh 4 Zimmer 93m2 mit Terrasse zwischen 11 und 13m2 Preis ab 3.300.000sh 3 Zimmer Penthouse 90m2 mit Terrasse von 34m2 - 8. Stock Preis : 3.450.000sh Penthouse 4 Zimmer 93m2 mit Terrasse von 25m2 - 8. Stock Preis :3,800.000sh Penthouse 4 Zimmer 95m2 mit Terrasse von 14m2 - 15. Stock Preis : 3.880.000sh Erdgeschoss 4 Zimmer 96m2 mit Terrasse 24m2 Preis von 3.000.000sh bis 3.500.000sh (Gebäude 8 Stockwerke) 4 Zimmer 93m2 mit Terrasse von 11m2 – 6. Stock (Gebäude 8 Etagen) Preis : 3.250.000sh Diese Preise beinhalten nicht unsere Agenturgebühren, die 2% ohne Steuern sind Preise können geändert werden Für weitere Informationen oder einen Besuch, Rufen Sie uns an 054 946 1963 Bitte beachten Sie: Bei einem Projekt im Bau werden Fotos und Pläne nur zu Informationszwecken veröffentlicht und sind nicht vertraglich, so dass die Wohnungen nicht eingerichtet sind. Für weitere Informationen kontaktieren Sie mich

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel

