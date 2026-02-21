  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Aschkelon
  4. Wohnquartier A ne pas manquer

Wohnquartier A ne pas manquer

Aschkelon, Israel
von
$526,680
20.02.26
$526,680
05.03.25
$471,912
13.02.25
$473,256
;
8
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 25009
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschkelon

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Ferienwohnung 4 Stck Dimri 3. Stock Bilder und Videos gut gepflegt Qualitätsprojekt nur 2

Standort auf der Karte

Aschkelon, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Appartement flambant neuf avec balcon au coeur de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$1,55M
Wohnviertel Bonne affaire
Aschkelon, Israel
von
$526,680
Wohnviertel Dans un bel immeuble vue sur la mer entierement meuble
Aschkelon, Israel
von
$617,595
Wohnviertel Avec terrasse balcon sur la mer clair vue sur la mer
Netanja, Israel
von
$1,82M
Wohnviertel A vendre appartement a arnona
Jerusalem, Israel
von
$971,850
Sie sehen gerade
Wohnquartier A ne pas manquer
Aschkelon, Israel
von
$526,680
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Bonne occasion
Wohnviertel Bonne occasion
Wohnviertel Bonne occasion
Wohnviertel Bonne occasion
Wohnviertel Bonne occasion
Wohnviertel Bonne occasion
Jerusalem, Israel
von
$1,13M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Grand jardin
Wohnviertel Grand jardin
Wohnviertel Grand jardin
Wohnviertel Grand jardin
Wohnviertel Grand jardin
Alle anzeigen Wohnviertel Grand jardin
Wohnviertel Grand jardin
Jerusalem, Israel
von
$2,66M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel En plein centre ville de jerusalem mahane yeouda
Wohnviertel En plein centre ville de jerusalem mahane yeouda
Wohnviertel En plein centre ville de jerusalem mahane yeouda
Wohnviertel En plein centre ville de jerusalem mahane yeouda
Wohnviertel En plein centre ville de jerusalem mahane yeouda
Wohnviertel En plein centre ville de jerusalem mahane yeouda
Jerusalem, Israel
von
$1,32M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen