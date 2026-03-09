  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Aschdod
  Villa a vendre a ashdod a tres fort potentiel

Wohnquartier Villa a vendre a ashdod a tres fort potentiel

Aschdod, Israel
von
$1,99M
20.02.26
$1,99M
28.03.25
$1,78M
04.02.25
$1,76M
26.12.24
$1,77M
;
5
ID: 23683
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschdod
  • Adresse
    Wilhelm Roentgen, 12

Über den Komplex

Unabhängige Villa zum Verkauf in Ashdod von 1996 280m2 Wohnfläche auf einem Grundstück von 510 m2 mit enormem Potenzial für den Käufer, der arbeiten will und machen es ein Diamant

Standort auf der Karte

Aschdod, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus.
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
