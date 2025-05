Wohnquartier Nouveau projet boutique standing

Wir freuen uns, unser brandneues exklusives Projekt im renommierten Stadtteil Arnona von Jerusalem präsentieren zu können. "Bustan arnona", umfasst dieses geschäftsähnliche Projekt zwei kleine 6-stöckige Gebäude für 44 Einheiten, die einzigartige Apartments und Penthäuser mit beeindruckenden Außenbereichen bieten. Die Apartments verfügen über riesige Soucca-Terrassen, die ideal sind, um den Panoramablick auf Jerusalem zu genießen! Verfügbar zum Verkauf: 5 Zimmer Wohnungen von 117m2 + 46m2 von Soucca Terrassen, Penthouses 5 Zimmer von 139m2 + 54.5m2 von Soucca Terrassen. Das Innen- und Außendesign wurde sorgfältig entworfen, um einen modernen und komfortablen Lebensstil zu bieten, während intakt die friedliche und grüne Atmosphäre der Nachbarschaft. Die Apartments sind geräumig und hell, mit High-End-Finishs und modernsten Annehmlichkeiten. Alle Apartments verfügen über Parkplätze und einen Keller. Das Arnona Bezirk ist der ideale Ort für Familien, junge Paare und Profis, die nach Ruhe und Bequemlichkeit suchen. Arnona ist mit seinen vielen Grünflächen, lokalen Geschäften und ausgezeichneten Schulen eine der beliebtesten Viertel in Jerusalem. Verpassen Sie nicht diese einzigartige Gelegenheit, Ihnen ein Traumhaus in einem der renommiertesten Viertel in Jerusalem anzubieten. Kontaktieren Sie uns jetzt für weitere Informationen zu diesem exklusiven Projekt. Da die Struktur des Gebäudes bereits in der obersten Etage aufgebaut ist, laden wir Sie ein, einen Termin direkt mit unserer Agentur für einen Besuch im Herzen Ihrer zukünftigen Wohnung zu vereinbaren! Ausgabe Juli 2024 nur! Bankgarantie für das Projekt