  2. Israel
  3. Jerusalem
  Appartement de standing avec vue incroyable

Wohnquartier Appartement de standing avec vue incroyable

Jerusalem, Israel
$1,17M
20.02.26
$1,17M
06.05.25
$1,04M
5
ID: 25847
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem

Über den Komplex

Im Bezirk Bayit Vagan an der Grenze zu Kiryat Yovel. Am Fuße der neuen Tramway-Station und Busse. In einem luxuriösen neuen Entwicklerturm, mit herrlicher Lobby, Fitnessraum und Parkplatz und 3 Aufzügen einschließlich 2 von Shabbat. Neue Wohnung, sehr investiert 4 Zimmer 104m2 mit Balkon von 10m2 mit kleinem Soccah-Teil und Panoramablick auf den Wald von Jerusalem. Sehr helle und geräumige amerikanische Küche große Steh-Master-Suite zwei Badezimmer investierte zentrale Klimaanlage Fußbodenheizung und überdachte Parkplatz. Im Herzen des Gemeinschaftslebens von Bayit Vagan, mit Schulen, Geschäften, Restaurants, Synagogen und Kindergärten.

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
