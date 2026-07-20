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Wohnquartier Beau 3 pieces proche mer nitsa

Netanja, Israel
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$880,680
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ID: 38382
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk haScharon
  • Stadt
    Netanja
  • Adresse
    Shaul HaMelekh, 1

Über den Komplex

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Wohnung zum Verkauf in Netanya, nur wenige Schritte vom Meer und Blvd Nitsa. Gut gepflegtes Gebäude mit schöner Eingangshalle und Fahrradzimmer. 4. Stock mit Aufzug. 3 Zimmer sehr geräumig. 2 Badezimmer. 92m2 Meerblick. 4 Ausstellungen. Klimaanlage in jedem Zimmer. Ruhig und hell. Miklat im Gebäude. 1 geschlossene Garage für Auto + Lagerung. Verkauft möbliert und ausgestattet, alles, was Sie tun müssen, ist mit den Koffern kommen! Großartig für eine Investition wie das Leben dort. Preis: 2.685,000sh

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Netanja, Israel
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