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Wohnquartier Penthouse a vendre a netanya

Netanja, Israel
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ID: 35891
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 06.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk haScharon
  • Stadt
    Netanja
  • Adresse
    Kikar HaAtzmaut, 11

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VERKAUF – PENTHOUSE IN NETANYA Schönes Penthouse im Herzen von Netanya, nur 5 Gehminuten von Kikar und dem Strand entfernt. Fläche: 175 m2 5 Stück 4 Toiletten 3 Badezimmer Balkon + große Terrasse Ferienwohnung Mamad (safe room) 2 Parkplätze 8. Stock Helle, geräumige und ideal gelegene Wohnung. Rita : 0545464082

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