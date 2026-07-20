  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Netanja
  4. Wohnquartier Cottage avec potentiel nord de netanya

Wohnquartier Cottage avec potentiel nord de netanya

Netanja, Israel
von
$934,800
;
10
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 38343
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk haScharon
  • Stadt
    Netanja

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Cottage mit Potenzial zum Verkauf im Norden von Netanya - Moshe Shapira Street Suchen Sie ein geräumiges und helles Haus in einer sehr beliebten Gegend? Verpassen Sie diese Gelegenheit nicht! Angaben zur Immobilie: • 4 Zimmer + private Dachterrasse mit hohem Potenzial • 2-Zimmer-Wohnung mit großem Garten – ideal für Mieteinnahmen, Investitionen oder die Unterbringung von Familienmitgliedern • 3 Ebenen gut angeordnet • Abgesichertes Zimmer (Mamad) • Privatparkplätze Wesentliche Vermögenswerte: ✔ Ruhige und begehrte Nachbarschaft von Netanya North ✔ Ideal für Familien und Investoren ✔ Intelligente Anordnung für absolute Privatsphäre zwischen Einheiten Preis: NIS 2 850 000

Standort auf der Karte

Netanja, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Yaffo nord complexe avec piscine
Tel-Aviv, Israel
von
$1,44M
Wohnviertel Villa de haut standing a kadima
Kadima, Israel
von
$2,23M
Wohnviertel Ramat aviv neve avivim
Tel-Aviv, Israel
von
$1,51M
Wohnviertel Mekor haim
Jerusalem, Israel
von
$869,200
Wohnviertel Appartement 3 pieces quartier rambam rue itamar ben avi rishon lezion
Rischon LeZion, Israel
von
$619,920
Sie sehen gerade
Wohnquartier Cottage avec potentiel nord de netanya
Netanja, Israel
von
$934,800
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Vente appartement 35 pieces rue jerusalem rishon lezion
Wohnviertel Vente appartement 35 pieces rue jerusalem rishon lezion
Wohnviertel Vente appartement 35 pieces rue jerusalem rishon lezion
Wohnviertel Vente appartement 35 pieces rue jerusalem rishon lezion
Wohnviertel Vente appartement 35 pieces rue jerusalem rishon lezion
Alle anzeigen Wohnviertel Vente appartement 35 pieces rue jerusalem rishon lezion
Wohnviertel Vente appartement 35 pieces rue jerusalem rishon lezion
Rischon LeZion, Israel
von
$564,160
Wohnung 3.5 Zimmer zum Verkauf Jerusalem Street – Rishon LeZion Auf der Suche nach einer ausgezeichneten Wohnung zum Wohnen oder Investieren? Dieser könnte genau das sein, was Sie brauchen! Angaben zur Immobilie: ? 3,5 Stück ? Etwa 70 m2 ? 3. Stockwerk auf 3 ? Eine Wohnung pro Etage – maxim…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Au centre avec terrasse hauts plafonds
Wohnviertel Au centre avec terrasse hauts plafonds
Wohnviertel Au centre avec terrasse hauts plafonds
Wohnviertel Au centre avec terrasse hauts plafonds
Wohnviertel Au centre avec terrasse hauts plafonds
Wohnviertel Au centre avec terrasse hauts plafonds
Wohnviertel Au centre avec terrasse hauts plafonds
Tel-Aviv, Israel
von
$1,41M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Centre ville belle terrasse
Wohnviertel Centre ville belle terrasse
Wohnviertel Centre ville belle terrasse
Wohnviertel Centre ville belle terrasse
Wohnviertel Centre ville belle terrasse
Wohnviertel Centre ville belle terrasse
Ra’anana, Israel
von
$1,31M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen