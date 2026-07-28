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Wohnquartier A quelques pas de la mer

Netanja, Israel
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ID: 39612
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 28.07.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk haScharon
  • Stadt
    Netanja
  • Adresse
    HaYedidut, 3

Über den Komplex

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? Zum Verkauf – Einfamilienhaus mit Garten in Netanya Auf der Suche nach einem Haus mit schönen Volumen und einem echten Außenbereich? Das Hotel liegt in der Wohngegend von Neot Herzl, dieses 8-Zimmer-Haus entwickelt 300 m2 gebaut und verfügt über einen privaten Garten von 150 m2, ideal für die volle Natur mit Familie oder Freunden zu genießen. ✔️ 300 m2 gebaut ✔️ Land von 300 m2 ✔️ Garten von 150 m2 ✔️ 8 Stück ✔️ 3 Badezimmer ✔️ 4 Toiletten ✔️ Großer Keller mit vielen Einrichtungen (Spielzimmer, Büro, Fitnessraum, unabhängiger Raum ...) ✔️ Schöne Volumen und großzügige Wohnräume Ein Haus für das Familienleben, kombiniert Komfort, Raum und Außen in einer angenehmen Wohnumgebung, in der Nähe von Schulen, Geschäften und Hauptachsen.

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Netanja, Israel
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