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Wohnquartier Magnifique penthouse de reve a vendre avec piscine privee et vue panoramique sur la mer hashasmonaim netanya

Netanja, Israel
von
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ID: 39628
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 29.07.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk haScharon
  • Stadt
    Netanja
  • Adresse
    Tchernichovsky, 12

Über den Komplex

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Bezug: NT 225 Bezirk: Hashmonaim Neuestes modernes Gebäude nur 6 Jahre alt Prachtvolles Penthouse 5 Zimmer inklusive Mamad Fläche von 170 m2 Große Terrasse von 130 m2 mit Swimmingpool Panorama Meerblick auf fast 200° 19. und letzte Etage mit Aufzügen Klimaanlage Parental Suite mit benutzerdefiniertem Ankleideraum 2 Badezimmer Kundenspezifische Wandbibliothek Komplett ausgestattete amerikanische Küche Qualitätsdienste und sorgfältiges Finishing Höhle 2 Privatparkplätze Helle und geräumige Wohnung

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Netanja, Israel
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