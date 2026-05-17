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Wohnanlage Taryan Dragon – residential development in Seseh, Bali
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Wohnanlage Taryan Dragon – residential development in Seseh, Bali
Alle anzeigen Wohnanlage Taryan Dragon – residential development in Seseh, Bali
Wohnanlage Taryan Dragon – residential development in Seseh, Bali
Cemagi, Indonesien
von
$319,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Taryan Dragon befindet sich in Seseh, Bali, ist eine zeitgenössische Wohnentwicklung für Wohnen und Investitionen auf Bali. Das Projekt bietet Apartments. Insgesamt 215 Einheiten. Geschätzter Abschluss: 2028. Derzeit ist die Konstruktion aktiv im Gange. Stückpreise: von $319.000 bis $1.280,0…
Immobilienagentur
Balinsky
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Wohnanlage Allex Villas ( Комплекс 3) – residential development in Pererenan, Bali
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Wohnanlage Allex Villas ( Комплекс 3) – residential development in Pererenan, Bali
Wohnanlage Allex Villas ( Комплекс 3) – residential development in Pererenan, Bali
Pererenan, Indonesien
von
$300,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Das Hotel liegt in Pererenan, Bali, Allex Villas ( Комплекс 3) ist eine moderne Wohnentwicklung für Surfer, digitale Nomaden und stetige kurzfristige Mieterträge. Das Projekt bietet Stadthäuser. Derzeit ist das Projekt fertiggestellt und einsatzbereit. Stückpreise: von 190.000 bis 300.000 Do…
Immobilienagentur
Balinsky
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Wohnanlage Y-WAY Boutique Hotel – residential development in Seseh, Bali
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Wohnanlage Y-WAY Boutique Hotel – residential development in Seseh, Bali
Wohnanlage Y-WAY Boutique Hotel – residential development in Seseh, Bali
Wohnanlage Y-WAY Boutique Hotel – residential development in Seseh, Bali
Wohnanlage Y-WAY Boutique Hotel – residential development in Seseh, Bali
Cemagi, Indonesien
von
$150,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Lage in Seseh, Bali, Y-WAY Boutique Hotel ist eine moderne Wohnentwicklung für Wohnen und Investitionen auf Bali. Das Projekt bietet Apartments, Villen. Insgesamt 26 Einheiten. Geschätzter Abschluss: 2026. Derzeit ist die Konstruktion aktiv im Gange. Stückpreise: von $150.000 bis $420.000. G…
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