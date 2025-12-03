Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Thessalien - Mittelgriechenland
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Meerblick

Häuser am Meer in Thessalien - Mittelgriechenland, Griechenland

Municipality of Chalkida
52
Eretria Municipality
33
South Pilio Municipality
30
Eretria Municipal Unit
27
Zeig mehr
109 immobilienobjekte total found
Ferienhaus 7 zimmer in Municipality of Chalkida, Griechenland
Ferienhaus 7 zimmer
Municipality of Chalkida, Griechenland
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 220 m²
Stockwerk -1/1
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 220 qm auf der Insel Euboea . Halbgeschoss besteht aus eine…
$417,475
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 8 zimmer in Lokroi Municipality, Griechenland
Villa 8 zimmer
Lokroi Municipality, Griechenland
Zimmer 8
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 580 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 580 qm im Zentrum Griechenlands. Erdgeschoss besteht aus 3 …
$643,742
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 8 zimmer in Magoula, Griechenland
Villa 8 zimmer
Magoula, Griechenland
Zimmer 8
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 570 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 570 qm auf der Insel Euboea . Halbgeschoss besteht aus eine…
$1,61M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
NicoleNicole
Reihenhaus 4 zimmer in Nea Artaki, Griechenland
Reihenhaus 4 zimmer
Nea Artaki, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 132 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf Maisonette von 132 qm auf der Insel Euboea . Die Maisonette hat 2 Ebenen. 6. Sto…
$526,698
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 6 zimmer in Lokroi Municipality, Griechenland
Ferienhaus 6 zimmer
Lokroi Municipality, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 260 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 260 qm im Zentrum Griechenlands. Erdgeschoss besteht aus Wo…
$544,255
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 5 zimmer in Lokroi Municipality, Griechenland
Ferienhaus 5 zimmer
Lokroi Municipality, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 160 qm im Zentrum Griechenlands. Das Haus besteht aus 4 Sch…
$749,082
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Estate Service 24Estate Service 24
Ferienhaus 7 zimmer in Municipality of Tanagra, Griechenland
Ferienhaus 7 zimmer
Municipality of Tanagra, Griechenland
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 250 m²
Stockwerk 1/1
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 250 qm auf der Insel Euboea . Erdgeschoss besteht aus 2 Sch…
$357,105
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 6 zimmer in Delphi Municipality, Griechenland
Ferienhaus 6 zimmer
Delphi Municipality, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 198 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 198 qm im Zentrum Griechenlands. Halbgeschoss besteht aus e…
$585,220
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 7 zimmer in Achladias, Griechenland
Villa 7 zimmer
Achladias, Griechenland
Zimmer 7
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 640 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 640 qm in den Sporades. Erdgeschoss besteht aus 4 Schlafzim…
$2,34M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
AuraAura
Ferienhaus 1 zimmer in Paralia Kymis, Griechenland
Ferienhaus 1 zimmer
Paralia Kymis, Griechenland
Zimmer 1
Fläche 200 m²
Etagenzahl 1
Das Anwesen besteht aus zwei Wohnungen mit vielen Innen- und Außendekorationsmöglichkeiten. …
$362,837
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 14 zimmer in Dirfyon Messapion Municipality, Griechenland
Ferienhaus 14 zimmer
Dirfyon Messapion Municipality, Griechenland
Zimmer 14
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 500 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 500 qm auf der Insel Euboea . Erdgeschoss besteht aus 4 Sch…
$1,17M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 6 zimmer in Dorida Municipality, Griechenland
Ferienhaus 6 zimmer
Dorida Municipality, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 165 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen 2 -stöckiges Haus von 165 Quadratmetern in Mittelgriechenland. Das Erdgeschoss …
$198,975
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 4 zimmer in Dirfyon Messapion Municipality, Griechenland
Ferienhaus 4 zimmer
Dirfyon Messapion Municipality, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 200 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 200 qm auf der Insel Euboea . Halbgeschoss besteht aus eine…
$298,462
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 3 zimmer in Makrakomi Municipality, Griechenland
Ferienhaus 3 zimmer
Makrakomi Municipality, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 65 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 65 qm im Zentrum Griechenlands. Das Haus besteht aus 2 Schl…
$140,453
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 6 zimmer in Aliartos Thespies Municipality, Griechenland
Ferienhaus 6 zimmer
Aliartos Thespies Municipality, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 214 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf 4-stöckiges Haus von 214 qm in Attica. Halbgeschoss besteht aus Wohnzimmer mit K…
$409,654
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Reihenhaus 4 zimmer in Aetos, Griechenland
Reihenhaus 4 zimmer
Aetos, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 133 m²
Stockwerk 4
Zum Verkauf Maisonette von 133 qm auf der Insel Euboea . Die Maisonette hat 2 Ebenen. 4. Sto…
$357,105
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Reihenhaus 1 zimmer in Delphi Municipality, Griechenland
Reihenhaus 1 zimmer
Delphi Municipality, Griechenland
Zimmer 1
Etagenzahl 1
Zum Verkauf Maisonette von 0 qm in Arachova. Die Maisonette hat eine Ebene. Ein herrlicher B…
$3,80M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 5 zimmer in Municipality of Chalkida, Griechenland
Villa 5 zimmer
Municipality of Chalkida, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 335 m²
Etagenzahl 1
2-stöckige Villa von 335 qm in Attica. Erdgeschoss besteht aus 3 Schlafzimmern, Wohnzimmer m…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 3 zimmer in Eretria Municipality, Griechenland
Ferienhaus 3 zimmer
Eretria Municipality, Griechenland
Zimmer 3
Fläche 98 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf 0-stöckiges Haus von 98 qm auf der Insel Euboea . Es gibt: einen Kamin. Die Besi…
$196,634
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 5 zimmer in Theologos, Griechenland
Villa 5 zimmer
Theologos, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 420 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen 4-stöckige Villa von 420 qm in Zentralgriechenland. Das Untergeschoss besteht a…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 8 zimmer in Lokroi Municipality, Griechenland
Villa 8 zimmer
Lokroi Municipality, Griechenland
Zimmer 8
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 380 m²
Etagenzahl 1
Verkauf 2-stöckige Villa mit 380 m2 im Zentrum Griechenlands. Halbgeschoss besteht aus 3 Sch…
$912,944
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 9 zimmer in Portaria, Griechenland
Ferienhaus 9 zimmer
Portaria, Griechenland
Zimmer 9
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 314 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 314 qm in Volos-Pilio. Erdgeschoss besteht aus einem Schlaf…
$994,875
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Reihenhaus 4 zimmer in Milina, Griechenland
Reihenhaus 4 zimmer
Milina, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Etagenzahl 1
Verkauf Maisonette von 200 qm im Zentrum Griechenlands. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Erdgesc…
$444,767
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 3 zimmer in Milina, Griechenland
Ferienhaus 3 zimmer
Milina, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 60 qm im Zentrum Griechenlands. Das Haus besteht aus einem …
$140,453
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 4 zimmer in Paralia Kymis, Griechenland
Ferienhaus 4 zimmer
Paralia Kymis, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 204 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 204 qm auf der Insel Euboea . Erdgeschoss besteht aus Wohnz…
$1,87M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 13 zimmer in Eretria Municipality, Griechenland
Villa 13 zimmer
Eretria Municipality, Griechenland
Zimmer 13
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 440 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 440 qm auf der Insel Euboea . Halbgeschoss besteht aus Wohn…
$1,76M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 4 zimmer in Dirfyon Messapion Municipality, Griechenland
Ferienhaus 4 zimmer
Dirfyon Messapion Municipality, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 400 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 400 qm auf der Insel Euboea . 1. Stock besteht aus 3 Schlaf…
$187,271
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 4 zimmer in Istiaia Aidipsos Municipality, Griechenland
Ferienhaus 4 zimmer
Istiaia Aidipsos Municipality, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 145 m²
Stockwerk 2/1
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 145 qm auf der Insel Euboea . Erdgeschoss besteht aus Wohnz…
$321,394
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 7 zimmer in Paralia Agias Annas, Griechenland
Ferienhaus 7 zimmer
Paralia Agias Annas, Griechenland
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 271 m²
Stockwerk -1
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 271 qm auf der Insel Euboea . Halbgeschoss besteht aus Wohn…
$541,417
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 11 zimmer in South Pilio Municipality, Griechenland
Villa 11 zimmer
South Pilio Municipality, Griechenland
Zimmer 11
Schlafräume 9
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 320 m²
Etagenzahl 3
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 320 qm in Volos-Pilio. Erdgeschoss besteht aus 7 Schlafzimm…
$936,353
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски

Eigenschaftstypen in Thessalien - Mittelgriechenland

villen
cottages
reihenhäuser

Immobilienangaben in Thessalien - Mittelgriechenland, Griechenland

mit Garten
mit Bergblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen