  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Municipal Unit of Pteleos
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus

Häuser in Municipal Unit of Pteleos, Griechenland

4 immobilienobjekte total found
Villa 8 zimmer in Achillio, Griechenland
Villa 8 zimmer
Achillio, Griechenland
Zimmer 8
Fläche 250 m²
Etagenzahl 2
Zu verkaufen 2-stöckige Villa von 250 qm in Zentralgriechenland. Der Berg bietet einen herrl…
$2,46M
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Haus 4 Schlafzimmer in Almyros Municipality, Griechenland
Haus 4 Schlafzimmer
Almyros Municipality, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 183 m²
Perfekt gelegene Villa am Strand/Haus am Meer Magnisia mit herrlichem Blick auf die Ägäis. D…
$469,066
NicoleNicole
Villa in Achillio, Griechenland
Villa
Achillio, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 250 m²
Stockwerk 1/2
Verkauf 2-stöckige Villa von 250 qm im Zentrum Griechenlands. Von den Fenstern gibt es einen…
$2,46M
Immobilienangaben in Municipal Unit of Pteleos, Griechenland

