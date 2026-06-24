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Häuser in Karystos Municipality, Griechenland

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11 immobilienobjekte total found
Haus 2 Schlafzimmer in Karystos, Griechenland
Haus 2 Schlafzimmer
Karystos, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 113 m²
In einer der begehrtesten Küstenorte von Southern Evia, nur Momente vom Meer und umgeben von…
$468,510
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Immobilienagentur
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Villa in Karystos Municipality, Griechenland
Villa
Karystos Municipality, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 145 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf 2-stöckiges Ferienhaus mit einer Fläche von 145 Quadratmetern auf der Insel Evia…
$1,11M
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Reihenhaus in Agios Konstantinos, Griechenland
Reihenhaus
Agios Konstantinos, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 120 m²
Verkauf Maisonette von 120 qm im Zentrum Griechenlands. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Halbges…
$295,177
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Immobilienagentur
Grekodom Development
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Billion Dollar BeautiesBillion Dollar Beauties
Reihenhaus in Karystos, Griechenland
Reihenhaus
Karystos, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 135 m²
Etagenzahl 2
Zum Verkauf Stadthaus von 135 qm auf der Insel Evia. Das Stadthaus befindet sich auf 2 Ebene…
$558,661
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Reihenhaus in Epanochori, Griechenland
Reihenhaus
Epanochori, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Etagenzahl 2
Stadthaus zum Verkauf von 120 qm auf der Insel Evia. Das Stadthaus befindet sich auf 2 Ebene…
$500,467
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Villa in Platanistos, Griechenland
Villa
Platanistos, Griechenland
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 475 m²
Stockwerk -1/3
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 475 qm auf der Insel Evia. Das Erdgeschoss besteht aus 6 Sc…
$3,14M
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TekceTekce
Reihenhaus in Agios Konstantinos, Griechenland
Reihenhaus
Agios Konstantinos, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 111 m²
Verkauf Maisonette von 111 qm im Zentrum Griechenlands. Die Maisonette hat 2 Ebenen. 2. Stoc…
$440,404
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Immobilienagentur
Grekodom Development
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Reihenhaus in Aetos, Griechenland
Reihenhaus
Aetos, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 133 m²
Stockwerk 4/5
Zum Verkauf Stadthaus Fläche von 133 qm auf der Insel Evia. Das Stadthaus befindet sich auf …
$360,802
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Villa in Agios Konstantinos, Griechenland
Villa
Agios Konstantinos, Griechenland
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 220 m²
Etagenzahl 2
Zum Verkauf 3-stöckiges Ferienhaus von 220 qm auf der Insel Evia. Die erste Etage besteht au…
$494,647
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Villa 5 zimmer in Marmari, Griechenland
Villa 5 zimmer
Marmari, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 163 m²
Etagenzahl 2
This gorgeous villa offers laid-back island living, just a short drive or ferry ride from th…
Preis auf Anfrage
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Haus in Nea Styra, Griechenland
Haus
Nea Styra, Griechenland
Fläche 66 m²
Detached houses, apartments from 66 sq.m. in a green seaside place in central Evia. With mod…
$167,480
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Immobilienangaben in Karystos Municipality, Griechenland

mit Garten
mit Bergblick
mit Meerblick
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