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Häuser in Municipality of Chalkida, Griechenland

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Municipal Unit of Anthidon
4
6 immobilienobjekte total found
Villa in Municipality of Chalkida, Griechenland
Villa
Municipality of Chalkida, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 585 m²
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 585 qm auf der Insel Euboea . Halbgeschoss besteht aus eine…
$1,89M
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Haus 4 Schlafzimmer in Municipality of Chalkida, Griechenland
Haus 4 Schlafzimmer
Municipality of Chalkida, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 400 m²
Entdecken Sie einen außergewöhnlichen Küstenretreat in der ruhigen Gegend von Skorponeria, V…
$566,363
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Haus 4 Schlafzimmer in Municipality of Chalkida, Griechenland
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Municipality of Chalkida, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 400 m²
Entdecken Sie einen außergewöhnlichen Küstenretreat in der ruhigen Gegend von Skorponeria, V…
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Villa 4 zimmer in Municipality of Chalkida, Griechenland
Villa 4 zimmer
Municipality of Chalkida, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 311 m²
Etagenzahl 2
695.000 € Immobilientyp: Villa Schlafzimmer: 3 Grundstücksfläche: 311 m² Wohnfläche: 130…
$823,151
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Haus 4 Schlafzimmer in Municipality of Chalkida, Griechenland
Haus 4 Schlafzimmer
Municipality of Chalkida, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 400 m²
Entdecken Sie einen außergewöhnlichen Küstenretreat in der ruhigen Gegend von Skorponeria, V…
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Municipality of Chalkida, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Municipality of Chalkida, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 312 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 312 qm auf der Insel Euboea . Erdgeschoss besteht aus einem…
$826,496
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Immobilienangaben in Municipality of Chalkida, Griechenland

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