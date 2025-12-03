Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Thessalien - Mittelgriechenland
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Bergblick

Berghütte kaufen in Thessalien - Mittelgriechenland, Griechenland

Municipality of Chalkida
52
Eretria Municipality
33
South Pilio Municipality
30
Eretria Municipal Unit
27
Zeig mehr
100 immobilienobjekte total found
Ferienhaus 7 zimmer in Municipality of Chalkida, Griechenland
Ferienhaus 7 zimmer
Municipality of Chalkida, Griechenland
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 220 m²
Stockwerk -1/1
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 220 qm auf der Insel Euboea . Halbgeschoss besteht aus eine…
$417,475
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 8 zimmer in Lokroi Municipality, Griechenland
Villa 8 zimmer
Lokroi Municipality, Griechenland
Zimmer 8
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 580 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 580 qm im Zentrum Griechenlands. Erdgeschoss besteht aus 3 …
$643,742
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 1 zimmer in Loutra Gialtron, Griechenland
Ferienhaus 1 zimmer
Loutra Gialtron, Griechenland
Zimmer 1
Fläche 480 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen ist ein dreistöckiges unfertiges Häuschen in der Stadt Yaltra auf der Insel Evi…
$357,105
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
OneOne
Villa 8 zimmer in Magoula, Griechenland
Villa 8 zimmer
Magoula, Griechenland
Zimmer 8
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 570 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 570 qm auf der Insel Euboea . Halbgeschoss besteht aus eine…
$1,61M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 6 zimmer in Lokroi Municipality, Griechenland
Ferienhaus 6 zimmer
Lokroi Municipality, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 260 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 260 qm im Zentrum Griechenlands. Erdgeschoss besteht aus Wo…
$544,255
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 3 zimmer in Eretria Municipality, Griechenland
Ferienhaus 3 zimmer
Eretria Municipality, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 100 qm auf der Insel Euboea . Das Haus besteht aus 2 Schlaf…
$184,312
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Estate Service 24Estate Service 24
Villa 7 zimmer in Achladias, Griechenland
Villa 7 zimmer
Achladias, Griechenland
Zimmer 7
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 640 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 640 qm in den Sporades. Erdgeschoss besteht aus 4 Schlafzim…
$2,34M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 1 zimmer in Paralia Kymis, Griechenland
Ferienhaus 1 zimmer
Paralia Kymis, Griechenland
Zimmer 1
Fläche 200 m²
Etagenzahl 1
Das Anwesen besteht aus zwei Wohnungen mit vielen Innen- und Außendekorationsmöglichkeiten. …
$362,837
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 4 zimmer in Dirfyon Messapion Municipality, Griechenland
Ferienhaus 4 zimmer
Dirfyon Messapion Municipality, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 200 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 200 qm auf der Insel Euboea . Halbgeschoss besteht aus eine…
$298,462
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
VernaVerna
Ferienhaus 3 zimmer in Makrakomi Municipality, Griechenland
Ferienhaus 3 zimmer
Makrakomi Municipality, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 65 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 65 qm im Zentrum Griechenlands. Das Haus besteht aus 2 Schl…
$140,453
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 6 zimmer in Aliartos Thespies Municipality, Griechenland
Ferienhaus 6 zimmer
Aliartos Thespies Municipality, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 214 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf 4-stöckiges Haus von 214 qm in Attica. Halbgeschoss besteht aus Wohnzimmer mit K…
$409,654
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Reihenhaus 4 zimmer in Aetos, Griechenland
Reihenhaus 4 zimmer
Aetos, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 133 m²
Stockwerk 4
Zum Verkauf Maisonette von 133 qm auf der Insel Euboea . Die Maisonette hat 2 Ebenen. 4. Sto…
$357,105
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Reihenhaus 1 zimmer in Delphi Municipality, Griechenland
Reihenhaus 1 zimmer
Delphi Municipality, Griechenland
Zimmer 1
Etagenzahl 1
Zum Verkauf Maisonette von 0 qm in Arachova. Die Maisonette hat eine Ebene. Ein herrlicher B…
$3,80M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 3 zimmer in Eretria Municipality, Griechenland
Ferienhaus 3 zimmer
Eretria Municipality, Griechenland
Zimmer 3
Fläche 98 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf 0-stöckiges Haus von 98 qm auf der Insel Euboea . Es gibt: einen Kamin. Die Besi…
$196,634
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 5 zimmer in Theologos, Griechenland
Villa 5 zimmer
Theologos, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 420 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen 4-stöckige Villa von 420 qm in Zentralgriechenland. Das Untergeschoss besteht a…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 8 zimmer in Lokroi Municipality, Griechenland
Villa 8 zimmer
Lokroi Municipality, Griechenland
Zimmer 8
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 380 m²
Etagenzahl 1
Verkauf 2-stöckige Villa mit 380 m2 im Zentrum Griechenlands. Halbgeschoss besteht aus 3 Sch…
$912,944
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 3 zimmer in South Pilio Municipality, Griechenland
Ferienhaus 3 zimmer
South Pilio Municipality, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 100 m²
Etagenzahl 2
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 100 qm in Volos-Pilio. Das Haus besteht aus 2 Schlafzimmern…
$304,315
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Reihenhaus 4 zimmer in Milina, Griechenland
Reihenhaus 4 zimmer
Milina, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Etagenzahl 1
Verkauf Maisonette von 200 qm im Zentrum Griechenlands. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Erdgesc…
$444,767
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 3 zimmer in Milina, Griechenland
Ferienhaus 3 zimmer
Milina, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 60 qm im Zentrum Griechenlands. Das Haus besteht aus einem …
$140,453
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 6 zimmer in Delphi Municipality, Griechenland
Ferienhaus 6 zimmer
Delphi Municipality, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 240 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen 2 -stöckiges Haus von 240 Quadratmetern in Mittelgriechenland. Das Erdgeschoss …
$175,566
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 4 zimmer in Paralia Kymis, Griechenland
Ferienhaus 4 zimmer
Paralia Kymis, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 204 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 204 qm auf der Insel Euboea . Erdgeschoss besteht aus Wohnz…
$1,87M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 13 zimmer in Eretria Municipality, Griechenland
Villa 13 zimmer
Eretria Municipality, Griechenland
Zimmer 13
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 440 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 440 qm auf der Insel Euboea . Halbgeschoss besteht aus Wohn…
$1,76M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 4 zimmer in Istiaia Aidipsos Municipality, Griechenland
Ferienhaus 4 zimmer
Istiaia Aidipsos Municipality, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 145 m²
Stockwerk 2/1
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 145 qm auf der Insel Euboea . Erdgeschoss besteht aus Wohnz…
$321,394
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 1 zimmer in Municipality of Chalkida, Griechenland
Ferienhaus 1 zimmer
Municipality of Chalkida, Griechenland
Zimmer 1
Fläche 143 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 143 qm auf der Insel Euboea . Ein Blick auf den Berg, der W…
$356,984
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 4 zimmer in Distomo Arachova Antikyra Municipality, Griechenland
Villa 4 zimmer
Distomo Arachova Antikyra Municipality, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 140 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 140 qm in Arachova. Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzimmern…
$526,698
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 7 zimmer in Paralia Agias Annas, Griechenland
Ferienhaus 7 zimmer
Paralia Agias Annas, Griechenland
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 271 m²
Stockwerk -1
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 271 qm auf der Insel Euboea . Halbgeschoss besteht aus Wohn…
$541,417
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 11 zimmer in South Pilio Municipality, Griechenland
Villa 11 zimmer
South Pilio Municipality, Griechenland
Zimmer 11
Schlafräume 9
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 320 m²
Etagenzahl 3
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 320 qm in Volos-Pilio. Erdgeschoss besteht aus 7 Schlafzimm…
$936,353
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 9 zimmer in Rapsani, Griechenland
Ferienhaus 9 zimmer
Rapsani, Griechenland
Zimmer 9
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 250 m²
Stockwerk 3/1
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 250 qm an der Olympischen Küste. Erdgeschoss besteht aus ei…
$269,201
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 5 zimmer in Belokomiti, Griechenland
Villa 5 zimmer
Belokomiti, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 235 m²
Etagenzahl 2
2-stöckige Villa mit 235 m2 im Zentrum Griechenlands. Halbgeschoss besteht aus 2 Abstellräum…
$409,654
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 2 zimmer in Makrakomi Municipality, Griechenland
Ferienhaus 2 zimmer
Makrakomi Municipality, Griechenland
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 70 qm im Zentrum Griechenlands. Das Haus besteht aus einem …
$152,157
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски

Eigenschaftstypen in Thessalien - Mittelgriechenland

villen
cottages
reihenhäuser

Immobilienangaben in Thessalien - Mittelgriechenland, Griechenland

mit Garten
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen