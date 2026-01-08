Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Municipla unit of Milies
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus

Häuser in Municipla unit of Milies, Griechenland

villen
7
cottages
3
15 immobilienobjekte total found
Haus 3 Schlafzimmer in Vizitsa, Griechenland
Haus 3 Schlafzimmer
Vizitsa, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 151 m²
The ”Handmade Villa” in the Traditional Village of Vyzitsa, Pelion. Stone Detached House of …
$723,880
Ferienhaus 1 zimmer in Vizitsa, Griechenland
Ferienhaus 1 zimmer
Vizitsa, Griechenland
Zimmer 1
Fläche 210 m²
Etagenzahl 1
Zwei separate freistehende Häuser sind im Dorf Vyzitsa, Pelion (turnkey) zu verkaufen. Jede…
$374,541
Villa 5 zimmer in Pinakates, Griechenland
Villa 5 zimmer
Pinakates, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 270 m²
Etagenzahl 2
2-stöckige Villa von 270 qm in Volos-Pilio. Erdgeschoss besteht aus 3 Schlafzimmern, Wohnzim…
$994,875
AdriastarAdriastar
Villa 1 zimmer in Vizitsa, Griechenland
Villa 1 zimmer
Vizitsa, Griechenland
Zimmer 1
Fläche 400 m²
Etagenzahl 1
Wir bieten zum Verkauf eine Luxusvilla im Dorf Southern Pelion in der Nähe von Volos an. Die…
$7,02M
Haus 3 Schlafzimmer in Vizitsa, Griechenland
Haus 3 Schlafzimmer
Vizitsa, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 151 m²
Die handgemachte Villa im traditionellen Dorf Vyzitsa, Pelion.Stone Detached Haus der besond…
$727,052
Villa in Vizitsa, Griechenland
Villa
Vizitsa, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 210 m²
Stockwerk 1/1
Zwei Gebäude im Baugebiet Pelion sind zum Verkauf. Jedes Gebäude besteht aus drei unabhängig…
$375,184
Villa in Pinakates, Griechenland
Villa
Pinakates, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 270 m²
Etagenzahl 2
2-stöckige Villa von 270 qm in Voloso-Pilio. Die erste Etage besteht aus 3 Schlafzimmern, Wo…
$996,582
Haus 3 Schlafzimmer in Vizitsa, Griechenland
Haus 3 Schlafzimmer
Vizitsa, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 151 m²
Die handgemachte Villa im traditionellen Dorf Vyzitsa, Pelion.Stone Detached Haus der besond…
$726,175
Haus 3 Schlafzimmer in Milies, Griechenland
Haus 3 Schlafzimmer
Milies, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 270 m²
Eine fantastische Gelegenheit, diese fantastische freistehende Villa am Rande des Dorfes Mil…
$931,064
Villa in Vizitsa, Griechenland
Villa
Vizitsa, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen 1-stöckiges Ferienhaus mit einer Fläche von 70 qm in Voloso-Pilio. Das Ferienha…
$186,442
Ferienhaus 3 zimmer in Vizitsa, Griechenland
Ferienhaus 3 zimmer
Vizitsa, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Etagenzahl 1
Verkauf 1-stöckiges Haus von 70 qm in Volos-Pilio. Das Haus besteht aus 2 Schlafzimmern, Woh…
$187,271
Villa in Milies, Griechenland
Villa
Milies, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 175 m²
Stockwerk -1/3
3-stöckiges Ferienhaus mit einer Fläche von 175 qm in Voloso-Pilio. Das Erdgeschoss besteht …
$386,908
Ferienhaus 4 zimmer in Milies, Griechenland
Ferienhaus 4 zimmer
Milies, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 175 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 175 qm in Volos-Pilio. Halbgeschoss besteht aus einem Schla…
$386,245
Haus 3 Schlafzimmer in Milies, Griechenland
Haus 3 Schlafzimmer
Milies, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 270 m²
Eine fantastische Gelegenheit, diese fantastische freistehende Villa am Rande des Dorfes Mil…
$931,064
Villa in Vizitsa, Griechenland
Villa
Vizitsa, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 400 m²
Stockwerk 1/1
Wir präsentieren Ihnen eine luxuriöse Villa im Dorf South Pilion, in der Nähe der Stadt Volo…
$7,03M
