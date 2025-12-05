Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Häuser in Municipal Unit of Anthidon, Griechenland

Villa in Municipality of Chalkida, Griechenland
Villa
Municipality of Chalkida, Griechenland
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 220 m²
Stockwerk -1/1
Zum Verkauf 3-stöckiges Ferienhaus von 220 qm auf der Insel Evia. Das Erdgeschoss besteht au…
$419,400
Ferienhaus 7 zimmer in Municipality of Chalkida, Griechenland
Ferienhaus 7 zimmer
Municipality of Chalkida, Griechenland
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 220 m²
Stockwerk -1/1
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 220 qm auf der Insel Euboea . Halbgeschoss besteht aus eine…
$417,475
Schließen
Haus 4 Schlafzimmer in Municipality of Chalkida, Griechenland
Haus 4 Schlafzimmer
Municipality of Chalkida, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 255 m²
Entdecken Sie eine luxuriöse Villa am Meer in der charmanten Gegend von Drosia, Viotia, nur …
$1,11M
Sky ApartmentsSky Apartments
Ferienhaus 8 zimmer in Municipality of Chalkida, Griechenland
Ferienhaus 8 zimmer
Municipality of Chalkida, Griechenland
Zimmer 8
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 420 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf 4-stöckiges Haus von 420 qm auf der Insel Euboea . Halbgeschoss besteht aus 2 Sc…
$1,46M
Schließen
Ferienhaus 1 zimmer in Municipality of Chalkida, Griechenland
Ferienhaus 1 zimmer
Municipality of Chalkida, Griechenland
Zimmer 1
Fläche 143 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 143 qm auf der Insel Euboea . Ein Blick auf den Berg, der W…
$356,984
Schließen
Villa in Municipality of Chalkida, Griechenland
Villa
Municipality of Chalkida, Griechenland
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 320 m²
Stockwerk -1/3
Zum Verkauf 3-stöckige Hüttenfläche von 320 Quadratmetern auf der Insel Evia. Das Erdgeschos…
$527,602
Villa in Municipality of Chalkida, Griechenland
Villa
Municipality of Chalkida, Griechenland
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 420 m²
Stockwerk -1/4
Verkauf 4-stöckiges Ferienhaus mit einer Fläche von 420 Quadratmetern auf der Insel Evia. Da…
$1,47M
Ferienhaus 6 zimmer in Municipality of Chalkida, Griechenland
Ferienhaus 6 zimmer
Municipality of Chalkida, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 185 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen 2-stöckiges Haus von 175 Quadratmetern auf der Insel Euböa . Das Erdgeschoss be…
$702,264
Schließen
Villa in Municipality of Chalkida, Griechenland
Villa
Municipality of Chalkida, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 89 m²
Etagenzahl 2
Zum Verkauf 2-stöckiges Ferienhaus mit einer Fläche von 89 Quadratmetern auf der Insel Evia.…
$322,424
VernaVerna
Villa in Municipality of Chalkida, Griechenland
Villa
Municipality of Chalkida, Griechenland
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 600 m²
Etagenzahl 2
Zum Verkauf 2-stöckige Villa von 600 qm auf der Insel Evia. Die erste Etage besteht aus eine…
$4,10M
Ferienhaus 7 zimmer in Municipality of Chalkida, Griechenland
Ferienhaus 7 zimmer
Municipality of Chalkida, Griechenland
Zimmer 7
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 430 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf 4-stöckiges Haus von 430 qm auf der Insel Euboea . Erdgeschoss besteht aus Wohnz…
$702,264
Schließen
Villa in Municipality of Chalkida, Griechenland
Villa
Municipality of Chalkida, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 143 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf 2-stöckiges Ferienhaus mit einer Fläche von 143 Quadratmetern auf der Insel Evia…
$357,597
Villa 4 zimmer in Municipality of Chalkida, Griechenland
Villa 4 zimmer
Municipality of Chalkida, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 350 m²
Etagenzahl 1
............................................................................................…
$1,58M
Schließen
Villa in Municipality of Chalkida, Griechenland
Villa
Municipality of Chalkida, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 196 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf 2-stöckiges Ferienhaus mit einer Fläche von 196 Quadratmetern auf der Insel Evia…
$433,809
Villa 8 zimmer in Municipality of Chalkida, Griechenland
Villa 8 zimmer
Municipality of Chalkida, Griechenland
Zimmer 8
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 600 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf 2-stöckige Villa von 600 qm auf der Insel Euboea . Erdgeschoss besteht aus einem…
$4,10M
Schließen
Ferienhaus 6 zimmer in Municipality of Chalkida, Griechenland
Ferienhaus 6 zimmer
Municipality of Chalkida, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 200 qm auf der Insel Euboea . Erdgeschoss besteht aus 2 Sch…
$1,67M
Schließen
Ferienhaus 5 zimmer in Municipality of Chalkida, Griechenland
Ferienhaus 5 zimmer
Municipality of Chalkida, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 250 m²
Stockwerk -2
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 250 qm auf der Insel Euboea . Keller besteht aus einem Schl…
$1,24M
Schließen
Villa in Municipality of Chalkida, Griechenland
Villa
Municipality of Chalkida, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 250 m²
Stockwerk -2/1
Zum Verkauf ein 3-stöckiges Ferienhaus von 250 qm auf der Insel Evia. Das Kellergeschoss bes…
$1,24M
Ferienhaus 6 zimmer in Municipality of Chalkida, Griechenland
Ferienhaus 6 zimmer
Municipality of Chalkida, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 320 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 320 qm auf der Insel Euboea . Halbgeschoss besteht aus eine…
$526,698
Schließen
Ferienhaus 4 zimmer in Municipality of Chalkida, Griechenland
Ferienhaus 4 zimmer
Municipality of Chalkida, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 89 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 89 qm auf der Insel Euboea . Erdgeschoss besteht aus Wohnzi…
$321,871
Schließen
Villa in Municipality of Chalkida, Griechenland
Villa
Municipality of Chalkida, Griechenland
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 185 m²
Etagenzahl 2
Zum Verkauf 2-stöckiges Ferienhaus mit einer Fläche von 185 Quadratmetern auf der Insel Evia…
$703,470
Villa in Municipality of Chalkida, Griechenland
Villa
Municipality of Chalkida, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf 2-stöckiges Ferienhaus mit einer Fläche von 200 Quadratmetern auf der Insel Evia…
$1,68M
Ferienhaus 5 zimmer in Municipality of Chalkida, Griechenland
Ferienhaus 5 zimmer
Municipality of Chalkida, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 196 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 196 qm auf der Insel Euboea . Erdgeschoss besteht aus einem…
$433,809
Schließen
Villa in Municipality of Chalkida, Griechenland
Villa
Municipality of Chalkida, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 350 m²
Stockwerk -1/2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Entdecken Sie absolu…
$1,58M
Villa in Municipality of Chalkida, Griechenland
Villa
Municipality of Chalkida, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 430 m²
Etagenzahl 4
Verkauf 4-stöckiges Ferienhaus mit einer Fläche von 430 Quadratmetern auf der Insel Evia. Di…
$703,470
