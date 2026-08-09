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Stadthäuser in Regionalbezirk Thessaloniki, Griechenland

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Thessaloniki
13
Thermi Municipality
23
Thermaikos Municipality
18
Thermi
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79 immobilienobjekte total found
Reihenhaus in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 180 m²
Verkauf Maisonette von 180 qm in Thessaloniki. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Halbgeschoss bes…
$425,055
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Reihenhaus in Drymos, Griechenland
Reihenhaus
Drymos, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 155 m²
Zu verkaufen Maisonette von 160 Quadratmetern in Thessaloniki. Die Maisonette hat 2 Ebenen. …
$259,756
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Reihenhaus in Oreokastro Municipality, Griechenland
Reihenhaus
Oreokastro Municipality, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 200 m²
Verkauf Maisonette von 200 qm in den Vororten von Thessaloniki. Die Maisonette hat 3 Ebenen.…
$312,888
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Reihenhaus in Oreokastro Municipality, Griechenland
Reihenhaus
Oreokastro Municipality, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 180 m²
Verkauf Maisonette von 180 qm in den Vororten von Thessaloniki. Die Maisonette hat 2 Ebenen.…
$590,354
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Reihenhaus in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 150 m²
Verkauf Maisonette von 150 qm in Thessaloniki. Die Maisonette hat 2 Ebenen. 3. Stock besteht…
$531,319
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Reihenhaus in Epanomi, Griechenland
Reihenhaus
Epanomi, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 176 m²
Verkauf Maisonette von 176 qm in den Vororten von Thessaloniki. Die Maisonette hat 3 Ebenen.…
$153,492
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Reihenhaus in Thermi, Griechenland
Reihenhaus
Thermi, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 201 m²
Verkauf Maisonette von 201 qm in den Vororten von Thessaloniki. Die Maisonette hat 3 Ebenen.…
$495,898
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Reihenhaus in Vrasna, Griechenland
Reihenhaus
Vrasna, Griechenland
Fläche 80 m²
Haus zu verkaufen mit einer Fläche von 80 qm in Asprovalt im Bau. Das Stadthaus befindet sic…
$292,928
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Reihenhaus in Oreokastro Municipality, Griechenland
Reihenhaus
Oreokastro Municipality, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 182 m²
Verkauf Maisonette von 182 qm in den Vororten von Thessaloniki. Die Maisonette hat 2 Ebenen.…
$277,467
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Reihenhaus in Thermi, Griechenland
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Thermi, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 150 m²
Verkauf unter Bau Maisonette von 150 qm in den Vororten von Thessaloniki. Die Maisonette hat…
$667,100
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Reihenhaus in Thermi, Griechenland
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Thermi, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 140 m²
Verkauf unter Baumaisonette von 140 qm in Thessaloniki. Die Maisonette hat eine Ebene. 2. St…
$472,283
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Reihenhaus in Thermi, Griechenland
Reihenhaus
Thermi, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 141 m²
Verkauf unter Baumaisonette von 141 qm in den Vororten von Thessaloniki. Die Maisonette hat …
$796,978
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Reihenhaus in Thermi, Griechenland
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Thermi, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 142 m²
Verkauf unter Baumaisonette von 142 qm in Thessaloniki. Die Maisonette hat eine Ebene. 2. St…
$552,572
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Reihenhaus in Vasilika, Griechenland
Reihenhaus
Vasilika, Griechenland
Fläche 167 m²
Verkauf unter Baumaisonette von 167 qm in den Vororten von Thessaloniki. Die Maisonette hat …
$200,720
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Reihenhaus in Vrasna, Griechenland
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Vrasna, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 145 m²
Verkauf unter Baumaisonette von 145 qm in Asprovalta. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdgescho…
$767,461
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Reihenhaus in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
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Municipality of Thessaloniki, Griechenland
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Fläche 200 m²
Verkauf unter Baumaisonette von 200 qm in Thessaloniki. Die Maisonette hat 3 Ebenen. 3. Stoc…
$619,872
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Reihenhaus in Neoi Epivates, Griechenland
Reihenhaus
Neoi Epivates, Griechenland
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Fläche 165 m²
Verkauf Maisonette von 165 qm in den Vororten von Thessaloniki. Die Maisonette hat 3 Ebenen.…
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Reihenhaus in Epanomi, Griechenland
Reihenhaus
Epanomi, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 109 m²
Verkauf Maisonette von 109 qm in den Vororten von Thessaloniki. Die Maisonette hat 2 Ebenen.…
$106,670
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Reihenhaus in Vasilika, Griechenland
Reihenhaus
Vasilika, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 101 m²
Verkauf Maisonette von 101 qm in den Vororten von Thessaloniki. Die Maisonette hat 3 Ebenen.…
$165,299
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Reihenhaus in Neoi Epivates, Griechenland
Reihenhaus
Neoi Epivates, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 128 m²
Verkauf unter Baumaisonette von 128 qm in den Vororten von Thessaloniki. Die Maisonette hat …
$460,476
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Reihenhaus in Thermi, Griechenland
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Thermi, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 120 m²
Verkauf unter Bau Maisonette von 120 qm in den Vororten von Thessaloniki. Die Maisonette hat…
$377,827
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Municipality of Thessaloniki, Griechenland
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Fläche 105 m²
Verkauf Maisonette von 105 qm in Thessaloniki. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdgeschoss best…
$306,984
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Fläche 124 m²
Verkauf unter Baumaisonette von 124 qm in Thessaloniki. Die Maisonette hat 2 Ebenen. 6. Stoc…
$649,390
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Fläche 145 m²
Verkauf unter Baumaisonette von 145 qm in Asprovalta. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdgescho…
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Reihenhaus in Lagyna, Griechenland
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Lagyna, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 180 m²
Zu verkaufen Maisonette von 180 Quadratmetern in Thessaloniki. Die Maisonette hat 4 Ebenen. …
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Fläche 181 m²
Verkauf unter Baumaisonette von 181 qm in Thessaloniki. Die Maisonette hat eine Ebene. 2. St…
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Thermaikos Municipality, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 132 m²
Zu verkaufen Maisonette von 132 Quadratmetern in den Vororten von Thessaloniki .Die Maisonet…
$247,949
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Fläche 124 m²
Verkauf unter Baumaisonette von 124 qm in den Vororten von Thessaloniki. Die Maisonette hat …
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Fläche 101 m²
Verkauf Maisonette von 101 qm in den Vororten von Thessaloniki. Die Maisonette hat 3 Ebenen.…
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