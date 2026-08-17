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Stadthäuser in Lagyna, Griechenland

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Reihenhaus in Lagyna, Griechenland
Reihenhaus
Lagyna, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 175 m²
Verkauf Maisonette von 175 qm in den Vororten von Thessaloniki. Die Maisonette hat 4 Ebenen.…
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Reihenhaus in Lagyna, Griechenland
Reihenhaus
Lagyna, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 400 m²
Verkauf Maisonette von 400 qm in den Vororten von Thessaloniki. Die Maisonette hat 4 Ebenen.…
$628,411
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Reihenhaus in Lagyna, Griechenland
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Lagyna, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 192 m²
Verkauf Maisonette von 192 qm in den Vororten von Thessaloniki. Die Maisonette hat 2 Ebenen.…
$192,456
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Reihenhaus in Lagyna, Griechenland
Reihenhaus
Lagyna, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 180 m²
Zu verkaufen Maisonette von 180 Quadratmetern in Thessaloniki. Die Maisonette hat 4 Ebenen. …
$401,441
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