Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Regionalbezirk Thessaloniki
  4. Wohnimmobilien
  5. Stadthaus
  6. Garage

Stadthäuser mit Garage in Regionalbezirk Thessaloniki, Griechenland

Thessaloniki
10
Thermi Municipality
104
Municipality of Pylaia Chortiatis
81
Thermaikos Municipality
46
Zeig mehr
Stadthaus Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
Reihenhaus in Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 300 m²
Zum Verkauf steht eine geräumige Maisonette mit 300 m², die sich über vier Ebenen erstreckt,…
$754,786
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Regionalbezirk Thessaloniki, Griechenland

mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen