  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Regionalbezirk Thessaloniki
  4. Wohnimmobilien
  5. Stadthaus
  6. Garten

Reihenhaus mit Garten kaufen in Regionalbezirk Thessaloniki, Griechenland

Thessaloniki
10
Thermi Municipality
104
Municipality of Pylaia Chortiatis
80
Thermaikos Municipality
45
1 immobilienobjekt total found
Reihenhaus 6 zimmer in Thermi, Griechenland
Reihenhaus 6 zimmer
Thermi, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 250 m²
Etagenzahl 4
This impressive 250 sq.m. maisonette, located in the lush and highly sought-after area of Pa…
$685,886
