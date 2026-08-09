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Häuser in Regionalbezirk Thessaloniki, Griechenland

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Thessaloniki
22
Thermi Municipality
78
Thermaikos Municipality
74
Thermi
63
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274 immobilienobjekte total found
Villa in Thermaikos Municipality, Griechenland
Villa
Thermaikos Municipality, Griechenland
Fläche 450 m²
Zu verkaufen 4-stöckige Villa mit einer Fläche von 450 Quadratmetern in den Vororten von The…
$1,71M
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Reihenhaus in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 180 m²
Verkauf Maisonette von 180 qm in Thessaloniki. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Halbgeschoss bes…
$425,055
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Reihenhaus in Drymos, Griechenland
Reihenhaus
Drymos, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 155 m²
Zu verkaufen Maisonette von 160 Quadratmetern in Thessaloniki. Die Maisonette hat 2 Ebenen. …
$259,756
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Ferienhaus in Assiros, Griechenland
Ferienhaus
Assiros, Griechenland
Fläche 240 m²
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 240 qm in den Vororten von Thessaloniki. Zu verkaufen: ei…
$802,882
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Nea Apollonia, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Nea Apollonia, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 90 m²
Verkauf 1-stöckiges Haus von 90 qm in den Vororten von Thessaloniki. Das Haus besteht aus 3 …
$270,987
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Villa in Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Villa
Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 300 m²
Property Code: HPS5114 - Villa FOR SALE in Thermi Center for € 580.000 . This 300.00 sq. m.…
$667,495
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Reihenhaus in Oreokastro Municipality, Griechenland
Reihenhaus
Oreokastro Municipality, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 200 m²
Verkauf Maisonette von 200 qm in den Vororten von Thessaloniki. Die Maisonette hat 3 Ebenen.…
$312,888
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Haus 4 Schlafzimmer in Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Haus 4 Schlafzimmer
Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 440 m²
Objekt-Code: HPS4428 - Haus zum Verkauf im Panorama Center für € 1.100.000 . Diese 440.00 mq…
$1,28M
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Haus 3 Schlafzimmer in Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Haus 3 Schlafzimmer
Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 230 m²
Objekt-Code: HPS5863 - Haus zum Verkauf in Thermi Zentrum für € 600.000 . Diese 230.00 mq. D…
$699,000
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Neoi Epivates, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Neoi Epivates, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 94 m²
Zu verkaufen 2-stöckiges Haus von 94 Quadratmetern in den Vororten von Thessaloniki. Das Erd…
$305,065
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Ferienhaus 7 Schlafzimmer in Epanomi, Griechenland
Ferienhaus 7 Schlafzimmer
Epanomi, Griechenland
Schlafräume 7
Fläche 560 m²
Zu verkaufen 5-stöckiges Haus von 560 Quadratmetern in den Vororten von Thessaloniki. Das Un…
$649,390
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Reihenhaus in Oreokastro Municipality, Griechenland
Reihenhaus
Oreokastro Municipality, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 180 m²
Verkauf Maisonette von 180 qm in den Vororten von Thessaloniki. Die Maisonette hat 2 Ebenen.…
$590,354
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Haus 5 Schlafzimmer in Mesimeri, Griechenland
Haus 5 Schlafzimmer
Mesimeri, Griechenland
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 428 m²
Objekt-Code: HPS4936 - Haus zum Verkauf in Epanomi Mesimeri für € 620.000 . Dieses 428.00 m2…
$721,638
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Haus 4 Schlafzimmer in Pavlos Melas Municipality, Griechenland
Haus 4 Schlafzimmer
Pavlos Melas Municipality, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Objekt-Code: HPS3045 - Haus zum Verkauf in Thermi Tagarades für € 420.000 . Dieses 200.00 m2…
$487,293
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Villa in Thermaikos Municipality, Griechenland
Villa
Thermaikos Municipality, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 1 300 m²
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 1300 qm in den Vororten von Thessaloniki. Erdgeschoss beste…
Preis auf Anfrage
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Villa in Thermaikos Municipality, Griechenland
Villa
Thermaikos Municipality, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 380 m²
Zu verkaufen 2-stöckige Villa von 380 qm in den Vororten von Thessaloniki. Das Untergeschoss…
$944,567
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Haus 4 Schlafzimmer in Thermi, Griechenland
Haus 4 Schlafzimmer
Thermi, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 145 m²
Property Code: HPS5462 - House FOR SALE in Thermi Center for € 510.000 . This 145.00 sq. m.…
$586,935
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Nea Michaniona, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Nea Michaniona, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 200 m²
Zu verkaufen 2-stöckiges Haus von 200 Quadratmetern in den Vororten von Thessaloniki. Das Er…
$448,669
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Haus 6 Schlafzimmer in Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Haus 6 Schlafzimmer
Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 445 m²
Objekt-Code: HPS2747 - Haus zum Verkauf in Chortiatis Zentrum für € 1.180.000 . Dieses 445 m…
$1,36M
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Reihenhaus in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 150 m²
Verkauf Maisonette von 150 qm in Thessaloniki. Die Maisonette hat 2 Ebenen. 3. Stock besteht…
$531,319
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Drymos, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Drymos, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 248 m²
Zu verkaufen 3 -stöckiges Haus von 248 Quadratmetern in den Vororten von Thessaloniki. Das E…
$318,791
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Reihenhaus in Epanomi, Griechenland
Reihenhaus
Epanomi, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 176 m²
Verkauf Maisonette von 176 qm in den Vororten von Thessaloniki. Die Maisonette hat 3 Ebenen.…
$153,492
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Haus 3 Schlafzimmer in Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Haus 3 Schlafzimmer
Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 395 m²
Property Code: HPS4684 - House FOR SALE in Pylea Elaiones for € 1.100.000 . This 395.00 sq.…
$1,27M
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Nea Malgara, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Nea Malgara, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 155 m²
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 155 qm in den Vororten von Thessaloniki. Das Haus besteht a…
$129,878
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Reihenhaus in Thermi, Griechenland
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Thermi, Griechenland
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Fläche 201 m²
Verkauf Maisonette von 201 qm in den Vororten von Thessaloniki. Die Maisonette hat 3 Ebenen.…
$495,898
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Nea Michaniona, Griechenland
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Nea Michaniona, Griechenland
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Fläche 90 m²
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 90 qm in den Vororten von Thessaloniki. Das Haus besteht au…
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Ferienhaus 6 Schlafzimmer in Kavallari, Griechenland
Ferienhaus 6 Schlafzimmer
Kavallari, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 345 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 345 qm in Thessaloniki. Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzim…
$342,406
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Villa in Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Villa
Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Property Code: HPS5785 - Villa FOR SALE in Panorama Center for € 1.350.000 . This 200.00 sq…
$1,55M
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Villa in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Villa
Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Schlafräume 9
Fläche 450 m²
Zu verkaufen 4 -stöckige Villa von 450 Quadratmetern in Thessaloniki. Das Untergeschoss best…
$1,89M
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Villa in Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Villa
Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 340 m²
Property Code: HPS5725 - Villa FOR SALE in Panorama Center for € 1.300.000 . This 340 sq. m…
$1,50M
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