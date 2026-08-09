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Villen in Regionalbezirk Thessaloniki, Griechenland

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Thermi Municipality
18
Thermaikos Municipality
15
Thermi
14
Municipality of Pylaia Chortiatis
16
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61 immobilienobjekt total found
Villa in Thermaikos Municipality, Griechenland
Villa
Thermaikos Municipality, Griechenland
Fläche 450 m²
Zu verkaufen 4-stöckige Villa mit einer Fläche von 450 Quadratmetern in den Vororten von The…
$1,71M
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Villa in Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Villa
Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 300 m²
Property Code: HPS5114 - Villa FOR SALE in Thermi Center for € 580.000 . This 300.00 sq. m.…
$667,495
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Villa in Thermaikos Municipality, Griechenland
Villa
Thermaikos Municipality, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 1 300 m²
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 1300 qm in den Vororten von Thessaloniki. Erdgeschoss beste…
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Villa in Thermaikos Municipality, Griechenland
Villa
Thermaikos Municipality, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 380 m²
Zu verkaufen 2-stöckige Villa von 380 qm in den Vororten von Thessaloniki. Das Untergeschoss…
$944,567
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Villa in Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Villa
Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Property Code: HPS5785 - Villa FOR SALE in Panorama Center for € 1.350.000 . This 200.00 sq…
$1,55M
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Villa in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Villa
Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Schlafräume 9
Fläche 450 m²
Zu verkaufen 4 -stöckige Villa von 450 Quadratmetern in Thessaloniki. Das Untergeschoss best…
$1,89M
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Villa in Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Villa
Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 340 m²
Property Code: HPS5725 - Villa FOR SALE in Panorama Center for € 1.300.000 . This 340 sq. m…
$1,50M
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Villa in Thermaikos Municipality, Griechenland
Villa
Thermaikos Municipality, Griechenland
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 535 m²
Property Code: HPS5723 - Villa FOR SALE in Thermaikos Peraia for € 595.000 . This 535.00 sq…
$689,037
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Villa in Neoi Epivates, Griechenland
Villa
Neoi Epivates, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 500 m²
Zu verkaufen 3 -stöckige Villa von 500 Quadratmetern in den Vororten von Thessaloniki. Das U…
$1,42M
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Villa in Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Villa
Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 295 m²
Property Code: HPS5476 - Villa FOR SALE in Pylea Pournari for € 1.050.000 . This 295 sq. m.…
$1,21M
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Villa in Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Villa
Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 1 040 m²
Immobiliencode: HPS176 - Villa ZU VERKAUFEN in Panorama Palios Oikismos Panoramatos für € 2.…
$3,80M
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Villa in Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Villa
Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 387 m²
Diese luxuriöse Immobilie befindet sich in einer sicheren und exklusiven Wohnanlage mit Zuga…
$941,061
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Villa in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Villa
Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Schlafräume 9
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 450 m²
Property Code: HPS4164 - Villa FOR SALE in Kalamaria Agios Ioannis for € 1.400.000 . This 4…
$1,61M
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Villa in Thermi, Griechenland
Villa
Thermi, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 220 m²
Immobiliencode: HPS2822 - Villa ZU VERKAUFEN in Thermi-Tagaraden für € 520.000. Diese 220 qm…
$644,477
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Villa in Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Villa
Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Schlafräume 12
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 1 200 m²
Immobiliencode: HPS2743 - Villa ZU VERKAUFEN in Panorama Palios Oikismos Panoramatos für € 2…
$3,80M
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Villa in Oreokastro Municipality, Griechenland
Villa
Oreokastro Municipality, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 584 m²
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 584 qm in den Vororten von Thessaloniki. Erdgeschoss besteh…
$1,13M
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Villa in Thermaikos Municipality, Griechenland
Villa
Thermaikos Municipality, Griechenland
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 671 m²
Objekt-Code: HPS3332 - Villa zum Verkauf in Thermaikos Peraia für € 2.000.000 . Diese 671 m2…
$2,30M
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Villa in Epanomi, Griechenland
Villa
Epanomi, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 350 m²
Zu verkaufen 2-stöckige Villa von 350 qm in den Vororten von Thessaloniki. Halbgeschoss best…
$1,65M
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Villa in Thermi, Griechenland
Villa
Thermi, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 600 m²
Zu verkaufen 5 -stöckige Villa von 600 Quadratmetern in den Vororten von Thessaloniki. Der U…
$3,31M
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Villa in Oreokastro Municipality, Griechenland
Villa
Oreokastro Municipality, Griechenland
Schlafräume 12
Fläche 800 m²
Zu verkaufen 3 -stöckige Villa von 800 Quadratmetern in den Vororten von Thessaloniki. Das E…
$566,740
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Villa in Thermaikos Municipality, Griechenland
Villa
Thermaikos Municipality, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 435 m²
Verkauf 2-stöckige Villa mit 435 qm in Thessaloniki. Erdgeschoss besteht aus 3 Schlafzimmern…
$1,42M
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Villa in Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Villa
Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 330 m²
Property Code: HPS5277 - Villa FOR SALE in Panorama Center for € 1.200.000 . This 330 sq. m…
$1,38M
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Villa in Trilofos, Griechenland
Villa
Trilofos, Griechenland
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 498 m²
Etagenzahl 3
Zum Verkauf: Diese atemberaubende Villa in Trilofos bietet einen luxuriösen Lebensstil mit s…
$1,14M
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Villa in Neoi Epivates, Griechenland
Villa
Neoi Epivates, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 550 m²
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 550 qm in den Vororten von Thessaloniki. Erdgeschoss besteh…
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Villa in Thermaikos Municipality, Griechenland
Villa
Thermaikos Municipality, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 460 m²
Zu verkaufen 4-stöckige Villa von 460 qm in den Vororten von Thessaloniki. Halbgeschoss best…
$1,13M
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Villa in Thermi, Griechenland
Villa
Thermi, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 785 m²
Ein Grundstück von 2 Hektar, bestehend aus 2 Gebäuden, die insgesamt 785m2 (ein 640 m2 Haupt…
$3,42M
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Villa in Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Villa
Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 300 m²
Property Code: HPS4527 - Villa FOR SALE in Pylea Pournari for € 1.200.000 . This 300 sq. m.…
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Villa in Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Villa
Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 640 m²
Property Code: HPS4872 - Villa FOR SALE in Thermi Center for € 3.300.000 . This 640 sq. m. …
$3,80M
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Villa in Thermi, Griechenland
Villa
Thermi, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 300 m²
Zu verkaufen im Bau 3-stöckige Villa von 300 qm in den Vororten von Thessaloniki. Erdgeschos…
$2,13M
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Villa in Thermi, Griechenland
Villa
Thermi, Griechenland
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 480 m²
Property Code: HPS5139 - Villa FOR SALE in Thermi Nea Raidestos for € 1.100.000 . This 480 …
$1,27M
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Immobilienangaben in Regionalbezirk Thessaloniki, Griechenland

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