  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Gemeinde Sithonia
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Schwimmbad

Wohnungen mit Swimmingpool in Gemeinde Sithonia, Griechenland

Gemeindebezirk Sithonia
100
Nikiti
62
Neos Marmaras
23
Toroni Municipal Unit
13
6 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Nikiti, Griechenland
Wohnung 3 zimmer
Nikiti, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 59 m²
Stockwerk 1
Zum Verkauf steht eine 59 m² große Wohnung im zweiten Stock im Dorf Nikiti, Sithonia, Chalki…
$215,245
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Nikiti, Griechenland
Wohnung 2 zimmer
Nikiti, Griechenland
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Stockwerk 1/2
Eine neu gebaute Wohnung von 55 qm mit Gemeinschaftspool steht zum Verkauf, nur 900 Meter vo…
$232,504
Eine Anfrage stellen
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer in Nikiti, Griechenland
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer
Nikiti, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Stockwerk 2
Zum Verkauf steht eine zweistöckige Wohnung mit 80 m² in Nikiti, Sithonia, nur wenige Minute…
$325,305
Eine Anfrage stellen
Tut TravelTut Travel
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer in Nikiti, Griechenland
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer
Nikiti, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Stockwerk 1
Entdecken Sie dieses wunderschöne zweistöckige Duplex, das sich im charmanten Küstendorf Nik…
$325,776
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Nikiti, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Nikiti, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Αυτές οι κατοικίες ορόφου με σοφίτα, συνολικής επιφάνειας 90,65 τ.μ., προσφέρουν έναν ιδανικ…
$312,152
Eine Anfrage stellen


Immobilienagentur
Bereal Estate
Sprachen
English
Wohnung 4 Schlafzimmer in Nikiti, Griechenland
Wohnung 4 Schlafzimmer
Nikiti, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Αυτό το πολυτελές συγκρότημα κατοικιών, που βρίσκεται στην πανέμορφη Νικήτη Χαλκιδικής, προσ…
$522,756
Eine Anfrage stellen


Immobilienagentur
Bereal Estate
Sprachen
English
MIPIFMIPIF

