  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Gemeinde Sithonia
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Terrasse

Wohnungen mit Terrasse in Gemeinde Sithonia, Griechenland

Gemeindebezirk Sithonia
100
Nikiti
62
Neos Marmaras
23
Toroni Municipal Unit
13
4 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 zimmer in Nikiti, Griechenland
Wohnung 2 zimmer
Nikiti, Griechenland
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Stockwerk 1/2
Eine neu gebaute Wohnung von 55 qm mit Gemeinschaftspool steht zum Verkauf, nur 900 Meter vo…
$232,504
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Nikiti, Griechenland
Wohnung 3 zimmer
Nikiti, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 52 m²
Stockwerk 2
Zu verkaufen: Eine 52 m² große Wohnung auf der Halbinsel Sithonia, in der Gegend von Nikiti,…
$256,394
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Toroni, Griechenland
Wohnung 3 zimmer
Toroni, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Stockwerk 2/2
Apartment von 50 m² zum Verkauf in Toroni, Sithonia (Chalkidiki), im zweiten Stock eines Woh…
$233,086
Eine Anfrage stellen
Monte OnlineMonte Online
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer in Nikiti, Griechenland
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer
Nikiti, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Stockwerk 1
Entdecken Sie dieses wunderschöne zweistöckige Duplex, das sich im charmanten Küstendorf Nik…
$325,776
Eine Anfrage stellen
