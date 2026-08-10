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Häuser in Provinz Malevizi, Griechenland

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Gazi Municipal Unit
5
Tylissos Municipal Unit
3
8 immobilienobjekte total found
Villa 4 zimmer in Provinz Malevizi, Griechenland
Villa 4 zimmer
Provinz Malevizi, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 144 m²
Etagenzahl 4
Vierstöckige Steinvilla + Studio-Apartment auf Kreta für das Golden Visa Preis: 320.000 €…
$366,087
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Haus in Provinz Malevizi, Griechenland
Haus
Provinz Malevizi, Griechenland
Fläche 4 500 m²
$1,53M
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Immobilienagentur
Metropolis Riga
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Villa in Provinz Malevizi, Griechenland
Villa
Provinz Malevizi, Griechenland
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 788 m²
Property Code: HPS5746 - Villa FOR SALE in Gazi Ligaria for € 5.500.000 . This 788.00 sq. m…
$6,33M
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TekceTekce
Haus 4 Schlafzimmer in Provinz Malevizi, Griechenland
Haus 4 Schlafzimmer
Provinz Malevizi, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Eine 4-Zimmer-Villa zum Verkauf in Lygaria,Heraklion auf einem Hügel gebaut mit unverbauten …
$941,354
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Villa 4 zimmer in Provinz Malevizi, Griechenland
Villa 4 zimmer
Provinz Malevizi, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 131 m²
Etagenzahl 3
Luxuriöse Steinvilla auf Kreta mit Panoramablick Preis: 340.000 € Eine einzigartige Vi…
$388,968
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Haus 4 Schlafzimmer in Agia Pelagia, Griechenland
Haus 4 Schlafzimmer
Agia Pelagia, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Diese Steinvilla zum Verkauf in Agia Pelagia, Heraklion ist eine schöne Villa mit Pool. Auf …
$530,839
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Haus 3 Schlafzimmer in Provinz Malevizi, Griechenland
Haus 3 Schlafzimmer
Provinz Malevizi, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Diese erstaunliche Steinvilla in Heraklion zum Verkauf befindet sich in der Gegend von Lygar…
$448,264
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Haus 4 zimmer in Provinz Malevizi, Griechenland
Haus 4 zimmer
Provinz Malevizi, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 2 500 m²
🏡 KEFALAS VILLAS - Moderne Häuser im Dorf Kefalas, Kreta📍Lage: Kefalas, Apokoronas, Insel Kr…
$440,774
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Eigenschaftstypen in Provinz Malevizi

villen

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