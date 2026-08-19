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Häuser in Kissamos, Griechenland

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5 immobilienobjekte total found
Haus 3 Schlafzimmer in Kallergiana, Griechenland
Haus 3 Schlafzimmer
Kallergiana, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Diese schöne Immobilie zum Verkauf befindet sich in Marediana, Kissamos, Chania, auf einem r…
$447,932
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Haus in Kissamos, Griechenland
Haus
Kissamos, Griechenland
Diese Villen zum Verkauf in Chania, Kissamos, sind eine fantastische Investitionsmöglichkeit…
Preis auf Anfrage
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Haus 1 Schlafzimmer in Kissamos, Griechenland
Haus 1 Schlafzimmer
Kissamos, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Dieses exklusive Projekt bietet eine einzigartige Gelegenheit, luxuriöses Wohnen am Ägäis zu…
$359,398
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Haus 2 Schlafzimmer in Kissamos, Griechenland
Haus 2 Schlafzimmer
Kissamos, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Dieses klassische Haus zum Verkauf in Kastelli, Kissamos, Chania, ist ein sehr gepflegtes kr…
$412,875
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Villa 3 zimmer in Kissamos, Griechenland
Villa 3 zimmer
Kissamos, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 2 000 m²
Etagenzahl 2
Villa von 100 m² zu verkaufen in Sfinari, Kissamos. Die Grundstücksfläche beträgt 2 Hektar. …
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